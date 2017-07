Aufgeknöpft Die Burg Stolpen präsentiert eine neue Sonderausstellung. Eine ganz außergewöhnliche Schau.

Solche Knöpfe dürften für Isabella neu sein. Für ihren Opa Helmut Schuhmann allerdings nicht. Gemeinsam betrachten sie eine Mustertafel mit Manschettenknöpfen der Knopf- und Metallwarenfabrik Josef Püschner Stolpen.

Kopf an Kopf und Knopf an Knopf. Ästhetisch und fantasievoll gestaltet sich dieses Bild.

Durch so einen extravaganten bunten Theatervorhang würde wohl auch ein Harlekin in echt gern spazieren.

Der Künstler nutzte hier als Grundlage auch Skulpturen. Eindrucksvoll wurden hier die Knöpfe arrangiert.

Knöpfe halten immer etwas zusammen, egal ob Blusen, Hosen, Hemden, Jacken. Knöpfe können aber auch einen ganz anderen Zweck haben, einen noch viel schöneren und vor allem auch ansehnlichen, einen mit künstlerischem Wert. Diesen hat Michael Voigt entdeckt. Er „malt“ mit Knöpfen. Und wie die fertigen Kunstwerke aussehen, das können Besucher in der neuen Sonderausstellung „Knopf und Kunst“ in der Kornkammer auf Burg Stolpen bewundern. Und sie werden staunen, wofür Knöpfe noch so alles gut sind. Etwa 30 Bilder mit rund 1 000 Knöpfen stellt er auf der Burg aus. Wahre Kunstwerke können daraus entstehen, mal schrill und bunt, mal ganz schlicht Ton in Ton. Mal als Bild oder auch als Skulptur.

Seine Sammelleidenschaft für Knöpfe packte den Künstler vor sieben Jahren. Bis dahin gehörte seine Leidenschaft eher den Briefmarken. Vor allem auf Trödel- und Flohmärkten wird der mittlerweile 72-Jährige fündig. Knöpfe gibt es dort meist in großen Abpackungen. Michael Voigt nimmt sich dann das Exemplar heraus, welches er für seine Sammlung benötigt. Der Rest kommt farblich sortiert in Kisten. Und aus diesen Knöpfen zaubert er dann mit viel Fantasie die Kunstwerke. Größere Flächen gestaltete er zuerst mit Farbe und dann klebt er die Knöpfe auf. In den letzten sieben Jahren hat er an die 100 Bilder gestaltet, eins fantasievoller als das andere. Doch was haben Knöpfe mit Stolpen zu tun? Auch davon erzählt die neue Sonderausstellung. Ein Blick in die Industriegeschichte der Stadt zeigt das, denn in Stolpen wurden Knopf- und Metallwaren hergestellt und sicherlich befindet sich auch das eine oder andere Exemplar mit in den Kunstwerken von Michael Voigt. Allerdings ist die Herstellung von Knöpfen in Stolpen längst Geschichte.

Am 5. Mai 1900 gründete der Stolpener Josef Püschner die Knopf- und Metallwarenfabrik. Etwa 15 Mitarbeiter fertigten anfangs Kragen- und Manschettenknöpfe. Später dann auch Modeknöpfe. In den Jahren von 1910 bis 1920 wurde dafür vorwiegend Celluloid verwendet. Die Firma lief gut. Nach dem Krieg wurden hier hauptsächlich Metallknöpfe für sowjetische Uniformen hergestellt. Neben den Festangestellten hatten auch zahlreiche Heimarbeiter ihre Aufträge. An die 480 Beschäftigte hatte das Unternehmen, als Familie Püschner 1952 in den westlichen Teil Deutschlands zog. 1953 wurde der Betrieb verstaatlicht. Ein Blick in die historischen Akten zeigt, wie gefragt die Stolpener Erzeugnisse waren. In 50 Länder wurden Knöpfe exportiert. Josef Püschner nahm 1956 eine staatliche Beteiligung auf und führte den Betrieb als Komplementär fort. Bis zu seinem Tod im Jahre 1964.

Die Zwangsverstaatlichung folgte am 1. Mai 1972. Und wieder waren die Stolpener Knöpfe, Schnallen und Ähnliches ein Exportschlager. Nach der Wende wurde die Firma den Nachkommen, der Erbengemeinschaft Klinger, zu der auch Manfred und Hans Klinger gehören, rückübertragen. 110 Mitarbeiter führten die Produktion fort. Allerdings litt auch diese Branche wohl zunehmend unter dem Einfluss der ostasiatischen Märkte. Zum anderen hätte in das Unternehmen investiert werden müssen. Für die damalige Geschäftsführung schien das alles nicht stemmbar. Deshalb wurde das Unternehmen mit zuletzt noch zehn Mitarbeitern im März 1999, also nur wenige Monate vor dem 100-jährigen Jubiläum, geschlossen und rückabgewickelt. Lange standen die Gebäude als Ruinen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. In diesen zehn Jahren wurde das Mauerwerk immer bröckliger. Doch einige engagierte Stolpener hatten großen Pläne. Im Juni 2009 hatte die Landesdirektion Dresden der Stadt Stolpen rund 278 000 Euro für die Sanierung der Industriebrache der ehemaligen Knopf- und Metallwarenfabrik bewilligt. Mit der Zuwendung wurden die Gebäude abgerissen, Altlasten beseitigt. Inzwischen stehen zwei Häuser dort. Mit Ausstellungen, unter anderem zur Industriegeschichte der Stadt, wurde seitdem an die einstige Knopf- und Metallwarenfabrik erinnert.

Die neue Sonderschau in der Kornkammer der Burg ist noch bis zum 6. August zu sehen, täglich 10 bis 18 Uhr.

