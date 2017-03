Aufgehübscht Kaufland hat seine Filiale in Reinholdshain gründlich renoviert. Das hilft auch Kunden, die wenig Zeit haben.

zurück Bild 1 von 3 weiter Susan Kleber mit ihrer Tochter Elia war gleich am ersten Tag nach der Wiedereröffnung des Kauflandmarkts in Reinholdshain dort einkaufen. Sie hatte einen guten Eindruck von der Neugestaltung. © Frank Baldauf Susan Kleber mit ihrer Tochter Elia war gleich am ersten Tag nach der Wiedereröffnung des Kauflandmarkts in Reinholdshain dort einkaufen. Sie hatte einen guten Eindruck von der Neugestaltung.

Reiner Hacker, Leiter der Kauflandfiliale, steht hier am neuen Backshop.

Zur Wiedereröffnung war der Parkplatz schnell gefüllt.

Drei Wochen liefen die Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb, vielfach nachts. Drei Tage hatte die Kaufland-Filiale im Gewerbegebiet Reinholdshain Anfang dieser Woche ganz geschlossen. Und am Donnerstag eröffnete sie wieder – mit neuem Konzept. Der Parkplatz ist schon am zeitigen Vormittag gut gefüllt. Susan Kleber geht mit ihrer Tochter Elia ans Joghurt-Regal. „Ich bin früher hierhergekommen und werde jetzt weiter hier einkaufen“, sagt die Reichstädterin. „Es macht hier schon alles einen sauberen, ordentlichen Eindruck.“ Eines würde sie sich aber wünschen: mehr geräumige Eltern-Kind-Parkplätze. Die zwei, die es jetzt gibt, sind häufig belegt, hat sie beobachtet.

Gerold Menzer aus Seifersdorf wartet gerade in der Drogerieabteilung, während seine Frau eine Dose Penatencreme sucht. Die beiden gehen im Schnitt einmal die Woche in Reinholdshain einkaufen. „Es ist jetzt schon übersichtlicher. Aber manches hat sich verändert, sodass man erst einmal suchen muss“, stellt der Seifersdorfer fest. Doch wie der Einkaufswagen zeigt, haben sie schon eine ganze Menge gefunden für ihren wöchentlichen Bedarf.

Währenddessen gehen drei Herren ohne Einkaufswagen durch die Regalreihen. Einer ist Martin Hoffmann, der als Kaufland-Verkaufsleiter für acht Märkte in der Region Dresden verantwortlich zeichnet. Reiner Hacker aus Bannewitz ist seit zwei Jahren Kauflandchef in Reinholdshain. Beide erklären Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) das neue Konzept. Kaufland ist der größte Einkaufsmarkt in der Region Dippoldiswalde mit insgesamt 90 Mitarbeitern. Er gilt als Vollsortimenter mit über 13 000 verschiedenen Lebensmitteln und im sogenannten Non-Food-Bereich noch einmal rund 20 000 Artikeln. Das Einzugsgebiet der Filiale Reinholdshain erstreckt sich auf den Altkreis Dippoldiswalde und über die Grenze nach Tschechien. „Die tschechischen Kunden kaufen bei uns bevorzugt Markenprodukte. Diese sind bis zu 20 Prozent billiger als dort“, sagt Hacker.

Mehr Übersicht

Ihr neues Konzept setzt die Kette bundesweit um. In Sachsen sind schon Filialen in Löbau, Ebersbach oder Freiberg neu gestaltet. Die Regale werden niedriger, dadurch sehen die Kunden weiter. „Es ist deutlich übersichtlicher“, stellt auch der Oberbürgermeister fest. Kaufland reagiert auf veränderte Kundenwünsche. So finden sich auch Sushi, Algensalat oder Weinblätter in den Regalen und an den Kühltheken, keine Produkte der klassischen erzgebirgischen Küche. Sie werden aber auch in Dippoldiswalde nachgefragt, wie Reiner Hacker sagt. Mehr und mehr Kunden achten auf Bio-, vegane und regionale Produkte.

Andererseits haben viele Kunden wenig Zeit für ihren Einkauf. Deswegen hat Kaufland seine Ladengestaltung geändert. Früher mussten die Kunden durch den ganzen Markt gehen und konnten erst dann wieder umdrehen, um zur Kasse zu kommen. Die Mittelwand ist an mehreren Stellen geöffnet worden. Wer will, kann also gleich den kurzen Weg zur Kasse nehmen. Und der Weg ist auch breiter und freier als früher. Tische mit Waren, die im Gang stehen, hat Kaufland abgeschafft. Da nun der Blick frei über die Regale schweifen kann, hat Kaufland auch die Wände neu gestaltet. Jeder Bereich hat seine eigene Farbe und sein Zeichen. Eine Wurst, ein Apfel und andere Symbole zeigen, wo was zu finden ist. Andere Modernisierungen fallen gar nicht auf. Beispielsweise sehen die Etiketten an Obst- und Gemüseregalen aus wie aus Papier. Es sind aber kleine Tablets. Die Preise dort werden vom Computer an der Informationstheke aus gesteuert. Wenn es also gegen Ladenschluss zugeht, können die Preise für Erdbeeren gesenkt werden, weil am nächsten Morgen frische Ware kommt.

zur Startseite