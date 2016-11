Aufgebrochene Automaten ersetzt Am Bastei-Auffangparkplatz hat Lohmen zwei neue Parkscheingeräte aufgestellt. Vandalen hatten die alten Automaten mehrmals geknackt.

Anfang Dezember können Touristen an der Bastei wieder am Automaten die Parkgebühr zahlen. © Symbolbild/Jens Trenkler

Gäste, die mit dem Auto zur Bastei fahren, zahlen bald ihren Parkschein wieder am Automaten. Wie Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) informiert, wurden in der vergangenen Woche zwei neue Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz vor der Wendeschleife aufgestellt. Bis diese in Betrieb gehen, dauert es laut Mildner aber noch bis Anfang Dezember, weil noch ein Schutzgitter installiert werden muss.

Die bisherigen Automaten wurden in der Vergangenheit immer wieder gewaltsam von Dieben geknackt. Zuletzt im Sommer 2015, als bei zwei Einbrüchen innerhalb von wenigen Tagen die Täter einen Schaden von insgesamt mehr als 28 000 Euro hinterließen. In diesem Jahr wurde deshalb die Parkgebühr per Hand abkassiert, außerhalb der Saison konnten sich die Gäste ein Tagesticket kaufen. Im Dezember letzten Jahres beschloss der Gemeinderat, sich für einen Preis von 28 500 Euro zwei neue Geräte zu kaufen. (SZ/nr)

