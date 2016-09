Aufgalopp im Pokal Die neue Saison beginnt bereits im August. Mit Spielen der ersten Runde in den Sachsen- und Bezirkspokalwettbewerben.

Der größte Feind des Handballs ist das schöne Wetter. So sind die Zuschauerzahlen Anfang und Ende der Saison zumeist überschaubar. Und darf man den Meteorologen glauben, wird es am Wochenende heiß, sodass die Auftaktrunden im Sachsen- und Bezirkspokal wohl nur die treuesten Fans in die Hallen locken werden. Die werden sich aber umso mehr freuen, dass die handballfreie Zeit vorbei ist.

Sachsenpokal Männer

In der ersten Runde des HVS-Pokals trifft die HSG Neudorf/Döbeln auf den Verbandsligisten SV Lok Mitte Leipzig. Eine lösbare Aufgabe. Nach der Ausschreibung hat der niederklassigere Kontrahent im Pokal eigentlich Heimrecht, aber die Leipziger haben – aus welchem Grund auch immer – darauf verzichtet, sodass die Partie in der Döbelner Stadtsporthalle ausgetragen wird. Damit verstärkt sich natürlich noch die schon vorher bestehende Favoritenrolle für die HSG. Der Sachsenligist hat sich eine wesentlich bessere Saisonleistung für 2016/17 auf die Fahnen geschrieben und damit kann er schon in diesem Spiel anfangen. Alles andere als ein Sieg über den Verbandsligisten in heimischer Umgebung wäre schon eine mehr als große Enttäuschung. Im Normalfall sollte es dazu aber nicht kommen. Die Lok-Männer verdienen den nötigen Respekt und sie müssen auch ernst genommen werden.

„Es ist ein Heimspiel, da haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, es auch zu gewinnen“, sagte der neue HSG-Trainer Michael Schneider dem Döbelner Anzeiger und fügte an: „Es werden wahrscheinlich vier Spieler ausfallen. Da müssen wir schauen, dass es trotzdem so läuft, wie ich mir das vorstelle.“

Sachsenpokal Frauen

Unterschiedliche Aufgaben hat das Los für die beiden Neudorf/Döbelner HSG-Mannschaften im Landespokal erbracht. Bezirkspokalsieger HSG Neudorf/Döbeln II empfängt mit dem SV Rotation Weißenborn eine Spitzenmannschaft der Verbandsliga Ost. Die Rotation-Frauen haben als Zweiter der Vorsaison nur knapp den Aufstieg in die Sachsenliga verpasst. Das sagt schon alles über die Qualität der Weißenbornerinnen. Für den heimischen Bezirksligisten wird das eine echte Herausforderung. Die Gäste sind als Favorit anzusehen und ein Sieg des Verbandsligisten wäre auch keine Überraschung. Die HSG kann sich mit einer sehr guten Leistung aber durchaus Anerkennung verdienen und versuchen, den Favoriten so lange wie möglich in Bedrängnis zu bringen. Wenn dann noch die Sensation des Weiterkommens gelingt, wäre das die absolute Krönung. Aber auch eine Niederlage sollte die HSG in ihrer weiteren Entwicklung nicht aus der Bahn werfen. „Wir wollen unsere Außenseiterchance wahrnehmen, haben aber das Handicap, dass wir vom Sonnabend das Bezirkspokalspiel in den Beinen haben. Dennoch wollen wir uns nicht unter Wert verkaufen, denn Pokalspiele besitzen bekanntlich ihre eigenen Gesetze“, sagte HSG II-Trainer Gisbert Raasch.

Bei Turbine Leipzig ist Sachsenligist HSG Neudorf/Döbeln gefordert. Das wird beim Vertreter aus der Verbandsliga West keine einfache, aber durchaus lösbare Aufgabe. Abgesehen von der Seuchenhinrunde in der Vorsaison sollte die HSG wieder in der Erfolgsspur angekommen sein. Im Normalfall und mit einer konzentrierten Leistung müssten die Gäste in der Lage sein, diese erste Pokalhürde erfolgreich zu meistern. Turbine wird aber beweisen wollen, dass der Sachsenligist bezwingbar ist, volle Aufmerksamkeit ist demnach für den HSG-Sieg die erste Voraussetzung. „Es ist ein Spiel, das immer schwierig ernstzunehmen ist. Man weiß nicht, wo man steht. Es ist eine kleine Wundertüte. Aber wenn wir unsere Form vom Turnier in Radeberg zeigen, sollte es zum Weiterkommen reichen“, so HSG-Trainer Daniel Reddiger.

Bezirkspokal Leipzig Männer

Die drei regionalen Bezirksligisten haben lösbare Aufgaben zugelost bekommen. Alle drei Teams spielen zwar auswärts, aber bei zwei Spielklassen tiefer in der Kreisliga angesiedelten Mannschaften. Der HV Böhlen II empfängt die HSG Neudorf/Döbeln II. Der Vizemeister der vergangenen Bezirksligasaison ist beim Böhlener Reserveteam der klare Favorit. Bei aller Wertschätzung für die Gastgeber muss diese Begegnung der höherklassige Gast für sich entscheiden. Daran kann es gar keinen Zweifel geben.

Die gleiche Ausgangslage ergibt sich im Spiel BSC Victoria Naunhof II gegen VfL Waldheim 54 II. Die in den vergangenen Jahren im Pokal sehr erfolgreichen Waldheimer haben alle Vorzüge auf ihrer Seite. Der Gastgeber wird zwar versuchen, dagegenzuhalten. Aber die klar bessere spielerische Veranlagung der VfL-Männer wird die Begegnung zu ihren Gunsten entscheiden.

Das gilt auch für das Aufeinandertreffen von SG Germania Zwenkau und SV Leisnig 90. Der frisch gebackene Bezirksligist aus der Bergstadt trägt ganz klar die Favoritenbürde. Die Gäste werden damit aber keine Probleme haben. Sie können aufgrund ihrer spielerischen Überlegenheit selbstbewusst auftreten und sollten ihrem Können auch nicht in Gefahr geraten.

Bezirkspokal Leipzig Frauen

Der Pokalverteidiger HSG Neudorf/Döbeln II ist beim Bezirksklasseteam vom HV Böhlen zu Gast. In diesem Spiel gibt es nur den Unterschied von einer Spielklasse und damit ist die HSG auch sicher stärker gefordert als die drei Männermannschaften. Spielerisch liegen alle Vorteile bei der HSG und die sollte sich letztendlich auch durchsetzen. Mit einer ordentlichen Leistung laufen die Gäste keine Gefahr, zu straucheln.

Bezirkspokal Chemnitz Frauen

Beim SSV Fortschritt Lichtenstein wartet auf die HSG Muldental 03 zum Saisonstart eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gastgeberinnen und amtierende Chemnitzer Vizemeisterinnen werden dem Neuling gleich alles abverlangen. Neben der Pokalaufgabe ist das für die HSG gleich eine erste Standortbestimmung für das neue Punktspieljahr beim Ligarivalen. Lichtenstein muss als Favorit angesehen werden und ein Gastgebererfolg wäre sicherlich völlig normal. Muldental muss aber nicht vor Ehrfurcht erstarren, sondern kann unbeschwert aufspielen. Dann kann der SSV durchaus in Bedrängnis gebracht werden. Etwas einfacher sollte die Aufgabe des VfL Waldheim 54 II bei der HSG Rottluff/Lok Chemnitz sein. Der Bezirksklassenvertreter ist vom VfL in Normalform sicher aus dem weiteren Pokalgeschehen zu verbannen. Die Gäste verfügen über die nötige Leistungsstärke, um als Sieger aus diesem Spiel hervorzugehen. Die sicherlich ehrgeizigen Gastgeberinnen werden entsprechend ihrer Möglichkeiten dagegenhalten, die entscheidenden Vorteile dürften aber bei den Zschopaustädterinnen liegen.

