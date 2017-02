Aufgänge sollen sicherer werden Seit Jahren soll im Gebäude ein Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Das kostet mehr als eine Million Euro.

Mindestens eine der beiden Treppen im Schulhaus der Pestalozzischule soll im Brandfall als Notausgang dienen. Dafür müssen die Treppenhäuser abgeschottet werden. © Dietmar Thomas

Die Pestalozzischule soll im Laufe der kommenden fünf bis sechs Jahre umfassend saniert werden. Die Verwaltung habe von den zuständigen Behörden Unterstützung zugesagt bekommen. Das teilte Bauamtsleiter Ronald Fischer den Stadträten mit.

Weil der Schulstandort der Oberschule bis zum sogenannten Moratorium nicht als gesichert galt, gab es keine Fördermöglichkeiten. Allein hätte die Stadt die Kosten für die Sanierung nicht stemmen können. „Deshalb gibt es einen Sanierungsstau“, so der Bauamtsleiter. Seit sich die Stadträte im Sommer vergangenen Jahres per Beschluss zur Weiterführung der Oberschule entschieden haben – auch bei sich ergebender Einzügigkeit – besteht nun Standort- und Planungssicherheit. Es kann investiert werden.

Sind alle bürokratischen Hürden genommen, soll noch in diesem Jahr mit der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes begonnen werden. Dafür muss die Stadt Kosten in Höhe von mehr als einer Million Euro einplanen. „Entsprechend des Konzeptes muss es möglich sein, die beiden Treppenhäuser im Brandfall zu trennen. Das heißt, die Flure werden vom Treppenaufgang mit riesig großen, selbstschließenden Brandschutztüren versehen“, erklärt der Bauamtsleiter. So könne gewährleistet werden, dass ein Rettungsweg immer rauchfrei ist. Der Einbau der Türen erfolge unter Beachtung des Denkmalschutzes. Das heißt, es werden Aluminium und Glas verwendet. Hinzu kommt die entsprechende Technik. Ist das Konzept umgesetzt, können auch die Räume in der oberen Etage der Schule wieder genutzt werden. Außerdem ist es die Voraussetzung für den zweiten Bauabschnitt, der voraussichtlich im kommenden Jahr realisiert werden soll. Dabei handelt es sich um die Integration des Horts in die Schule . Dafür sollen einige Räume im Kellerbereich der Oberschule genutzt werden (DA berichtete). Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf 900 000 Euro.

Künftig sind noch die Sanierung der Fassade, der Rest der Schulmauer und die Hofgestaltung geplant. Die ersten beiden Bauabschnitte werden voraussichtlich über das Programm Stadtumbau Ost gefördert. Das haben entsprechende Gespräche mit der Sächsischen Aufbaubank (SAB) und dem Innenministerium ergeben. Die finanzielle Unterstützung erfolge über den Stadtumbau, weil sie über die Schulbauförderung zeitlich in der Höhe nicht realisierbar wäre, erklärte Kämmerin Barbara Müller. Wenn die Stadt Hartha zeitnah die entsprechenden Anträge stelle, hätten die Behörden eine Zwei-Drittel-Förderung in Aussicht gestellt.

Die Beträge in Höhe von 1,07 Millionen Euro für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die 900 000 Euro für die Integration des Hortes sind im Haushalt der Stadt noch nicht enthalten. Deshalb stimmten die Räte extra über die Vorhaben ab. „Wir sehen eine Möglichkeit, den Eigenanteil aufzubringen, weil wir im vergangenen Jahr gute Steuereinnahmen erzielt haben. Und wir hoffen, dass sich das 2017 fortsetzt“, sagte die Kämmerin. Wenn alle Stränge reißen, könne auch ein Kredit aufgenommen werden. Dem habe der Stadtrat bereits zugestimmt.

zur Startseite