Aufgaben im Grenzgebiet werden immer mehr

Herr Mönch, der Bevölkerungsrückgang geht an Krauschwitz nicht spurlos vorbei. Aber drastische Einschnitte sind bisher nicht erkennbar. Wird das so bleiben?

Das kann ich so genau nicht beantworten. 2006 hatten wir noch 3954 Einwohner, im Jahr 2010 waren es noch 3675 und im Jahr 2015 noch 3544. Die rückläufige Tendenz beobachten wir sehr genau. Jeder Bürger, der nicht mehr da ist, schmälert die Schlüsselzuweisungen des Freistaates für unsere Gemeinde, denn die werden uns Pro-Kopf der Einwohnerzahl zugewiesen. Andererseits muss ich sagen, dass die Aufgaben der Gemeinde unabhängig von der Einwohnerzahl bleiben und sogar noch umfassender werden angesichts unserer zusätzlichen Aufgaben im deutsch-polnischen Grenzgebiet, auch wegen der EU-Gesetzeslage.

Bleiben wir bei der Grenze. Für das deutsch-polnische Förderprojekt „Abenteuer Neiße“ gibt es 2,7 Millionen Euro. Profitiert Krauschwitz davon?

Mal zum Verständnis: Das Projekt umschließt acht Partner. Das sind der Landkreis Görlitz, wir, die Kulturinsel Einsiedel, der Landkreis Zary, die Gemeinde Leknica, die Stadt Zgorzelec, die Gemeinde Piensk und der Staatsforst Lipinki. Von der Förderung profitieren alle Projektpartner, wenn sie sich mit touristischen Projekten einbringen. Wir beteiligen uns mit touristischen Rastplätzen samt Grillmöglichkeiten und Infotafeln und der Revitalisierung des Helmut-Just-Stadions. Dort soll eine „Freizeit- und Gletscherabenteuerwelt mit 16 Meter hohen Kletterfelsen und einem Kinderspielplatz mit Trampolinen entstehen. Dazu kommt eine Mehrgenerationsfreizeitbetätigung. Ich glaube, da sind wir mit unseren polnischen und deutschen Projektpartnern gemeinsam ganz gut aufgestellt.

Wie hat sich die langjährige Partnerschaft mit Przewoz entwickelt?

In bewährter Weise. Es gibt viele Kontakte zwischen den Verwaltungen, den Vereinen und den Freiwilligen Feuerwehren. Eine Deutschlehrerin der Grundschule Przewoz betreut seit zehn Jahren in unserer Grundschule ein Ganztagsprojekt, in dem die Kinder die polnische Sprache erlernen können. Vielleicht darf ich noch anfügen, dass wir mit der Niederschlesischen Straßenbauverwaltung Wroclaw einen Vertrag unterzeichnet haben bezüglich des Straßenbaus Piensk-Görlitz. Im Gegenzug bauen wir in Krauschwitz die Rothenburger Straße für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehren aus.

Was waren für Sie die kulturellen Höhepunkte 2016 in der Gemeinde?

Sagar und Skerbersdorf feierten das 650. Gründungsjubiläum. Gut angenommen, wie immer, wurde das deutsch-polnische Brückenfest in Podrosche und Przewoz.

Krauschwitz und die Ortsteile sind jung. Haben alle Kinder einen Platz?

Das Kinderhaus in Sagar ist mit 13 Krippen-, 36 Kindergarten- und 87 Hortplätzen komplett belegt. Fast ausgelastet ist auch unsere Kita Sonnenstrahl. 2017 wird sie komplett belegt sein. Wir freuen uns, dass auch noch zwei Tagesmuttis Kinder betreuen. Jede helfende Hand wird gebraucht.

Läuft es in den Schulen in Sagar und Krauschwitz auch so gut?

Wir sind mehr als zufrieden. In der Grundschule werden 138 Schüler beschult, in der Oberschule sind es 211. Das Einzugsgebiet ist nicht zu unterschätzen. In die Grundschule in Sagar kommen die Kinder aus Krauschwitz und Weißkeißel, in unsere Oberschule kommen sie zusätzlich aus Bad Muskau und Gablenz/Kromlau. Als Schulträger für beide Schulen sind wir mit dieser Entwicklung sehr zufrieden.

Fördergelder aus dem Projekt „Brücken in die Zukunft“ sollen in die Sanierung der Grundschule Sagar fließen…

…was ich positiv sehe. Wir haben die Planung und Projektierung für die Rekonstruktion in Auftrag gegeben. Sie umfasst die Erneuerung der Wärmeversorgung und der Elektroinstallation. Alles, was Sicherheit und Brandschutz betrifft, werden wir nachreichen. Gebaut wird dann im nächsten Jahr.

Gab es noch weitere Investitionen im Baubereich?

Über unsere finanziellen Möglichkeiten konnten wir nicht springen. Das Geld reichte gerade mal noch für vier Straßenbaumaßnahmen in Skerbersdorf, Sagar und Krauschwitz. Anteilmäßig sind wir mit Fußwegen und neuer Straßenbeleuchtung an der Erneuerung der Ortsdurchfahrt der S127 in Sagar beteiligt, das Gesamtvorhaben läuft über das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, unseren Anteil an den Planungen haben wir bereits überwiesen.

Wie hat sich die Erlebniswelt Krauschwitz 2016 entwickelt?

Ich darf schon jetzt sagen: 2016 hatten wir mit über 80000 Gästen einen neuen Besucherrekord. Der Jahresabschluss 2015 war schon positiv. Als 100-prozentiger Gesellschafter der Erlebniswelt sind wir zudem über die jährliche Bezuschussung der Einrichtung durch den Landkreis in Höhe von 150000 Euro sehr zufrieden.

Wohin geht es künftig?

Wir setzen auf die interkommunale Zusammenarbeit mit Bad Muskau und Weißwasser, die wollen wir unbedingt verstärken. Die gemeinsame Lösung kommunaler Aufgaben trägt zur Einsparung von Verwaltungskosten bei.

