Aufforsten für den Hochwasserschutz In Korbitz werden neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Die Arbeiten sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden.

In Meißen-Korbitz wird ein Schutzstreifen abgetrennt und mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Damit soll der Schutz vor Starkregen verbessert werden. © Claudia Hübschmann

Hunderte neue Bäume und Sträucher sind in Korbitz auf ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzflächen oberhalb des Meißner Stadtwaldes gepflanzt worden. Die Arbeiten dazu sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden. „Ziel ist der verbesserte Schutz vor Starkregen und daraus folgenden Hochwasserereignissen und Überschwemmungen“, sagte Stadtsprecherin Katharina Reso. Um die Pflanzungen zu ermöglichen, hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 55 000 Euro im aktuellen Haushalt bewilligt, weil ein entsprechender Antrag beim Freistaat gescheitert war.

Durch Starkregen im Mai 2014 war Erde von den Feldern bis ins Triebischtal hinabgespült worden und hatte dort für beträchtliche Schäden gesorgt. Mit dem Aufschütten eines Dammes und dessen Bepflanzung sollen künftig solche Schäden vermieden werden. Ein vor dem Damm angelegter Grünstreifen dient als Sammel- und Versickerungsstelle für das Regenwasser. Insgesamt sind 498 Ahorne, Eichen, Ebereschen, Linden und andere Bäume sowie Sträucher wie Schlehen und Weißdorn gepflanzt worden. (SZ/ul)

zur Startseite