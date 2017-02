Auffahrunfall wegen Matratze

Auf parkenden Kleintransporter aufgefahren Zeithain. Mittwochmorgen befuhr ein 49-Jähriger mit einem Hyundai die Bahnhofstraße in Zeithain in Richtung B98. In der Folge fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Mercedes Sprinter auf. Der Hyundaifahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Lack zerkratzt Coswig. Unbekannte haben den Lack eines Skoda Octavia an der Hermann-Emil-Nacke-Straße zerkratzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Unfall auf der Elbtalbrücke Meißen. In der Nacht zum Donnerstag kam es auf der Elbtalbrücke in Meißen zu einem Auffahrunfall. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Lkw war in Richtung Nossen unterwegs und fuhr an der Ampelkreuzung auf einen VW Golf auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Einbruch in Geschäftshaus Stauchitz. In der Nacht zum Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Kellerfenster eines Geschäftsgebäudes an der Güterbahnhofstraße und stiegen in das Haus ein. Im Inneren verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei sowie einer Physiotherapie und durchsuchten die Räumlichkeiten. Einem ersten Überblick nach stahlen die Einbrecher anschließend diverse Backwaren sowie rund 250 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.