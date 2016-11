Auffahrunfall unter Alkohol Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro hat ein betrunkener Transporterfahrer in Naußlitz angerichtet.

Roßwein. Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro hat ein betrunkener Transporterfahrer am Montagmorgen im Roßweiner Ortsteil Naußlitz angerichtet. Weil Rehwild die Fahrbahn der S 39 überquerte, bremste ein 46-jähriger Autofahrer kurz vor 6 Uhr etwa 200 Meter nach dem Abzweig „Margarethenmühle“. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und den Tieren kam es nicht. Ein nachfolgender Transporter fuhr in der Folge jedoch auf das Auto auf.

Beide Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz weiter mit. Zudem stellten Polizisten bei der Unfallaufnahme beim Transporter-Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille fest. Für ihn folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (DA)

