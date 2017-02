Auffahrunfall mit zwei Verletzten In Rabenau sind am Montag zwei Männer verletzt worden, als der eine dem anderen auf der Dresdner Straße auffuhr.

© dpa

Bei einem Auffahrunfall im Rabenauer Ortsteil Karsdorf wurden am Montagmorgen zwei Autofahrer verletzt. Ein 56-Jähriger musste laut Polizei auf der Dresdner Straße mit seinem Skoda gegen 8.15 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte ein 69-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes in den Skoda. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrer verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. (szo)

zur Startseite