Auffahrunfall mit vier Autos

Klingenberg. Bei einem Unfall zwischen Höckendorf und Borlas am Donnerstagnachmittag wurde ein neunjähriger Junge verletzt. Ein Rover (Fahrer 78) war auf der Strecke unterwegs, als der Wagen kurz vor dem Ortseingang Borlas nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei zog sich der Junge, der in dem Auto saß, schwere Verletzungen zu. Der 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Mutmaßlicher Einbrecher verliert Personalausweis

Freital. Ein Einbrecher hat der Polizei möglicherweise unfreiwillig eine Fährte gelegt. Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Dresdner Straße stellten am Donnerstagmorgen fest, dass ein Unbekannter in die Kellerräume eingebrochen war. Der Täter hatte sich durch ein Kellerfenster Zugang ins Haus verschafft und drei Kellerboxen gewaltsam geöffnet. Anschließend brach er zwei Türen auf und verließ auf diesem Weg das Haus. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Polizeibeamte fanden am Tatort eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten eines 30-jährigen Freitalers. Die Kriminalisten werden nun klären, in welchem Zusammenhang der Mann mit der Straftat steht.