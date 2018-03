Auffahrunfall mit Streifenwagen

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmorgen am Kreisverkehr der B 6 nahe des Görlitzer Hornbach-Marktes. © Danilo Dittrich

Görlitz. Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstag, gegen 6.30 Uhr, auf der B 6 in der Nähe der Autobahnauffahrt Görlitz ereignet. Am Kreisverkehr in der Nähe des Hornbach-Marktes fuhr ein Citroën-Fahrer auf ein vor ihm haltendes Polizeifahrzeug auf. Die Limousine der Ordnungshüter wurde wiederum auf einen Audi aufgeschoben. Über den entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Angaben. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Der Citroën und der Streifenwagen mussten abgeschleppt werden. (szo)

