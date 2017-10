Auffahrunfall mit Kettenreaktion Ein VW hat auf der B6 bei Reichenbach drei vor ihm haltende Autos zusammengeschoben. Dabei verletzte sich eine Fahrerin.

Ein Auffahrunfall hat sich diesen Freitagnachmittag auf der B6 bei Reichenbach ereignet, an dem vier Fahrzeuge beteiligt gewesen sind. Darüber informiert ein Polizeisprecher. Gegen 16.25 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mitsubishi-Fahrer die B6 in Richtung Reichenbach, wollte nach links auf die Plattenstraße nach Oberreichenbach abbiegen und hielt an. Dahinter befanden sich ein Audi und Ford, die rechtezeitig bremsten. Jedoch nicht der VW, der folgte. „Dieser fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf und schob alle zusammen“, so der Polizeisprecher. Dabei verletzte sich die 19-jährige Ford-Fahrerin leicht. Der VW und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 20000 Euro. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme vorbeigeleitet werden. (szo/tc)

