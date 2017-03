Auffahrunfall auf der B 98 Ein VW kracht auf einen Renault. Verletzt wird niemand, dennoch bleiben Folgen nicht aus.

© Rocci Klein

Auf der B 98 kam es in Neukirch gegen 14.45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines VW krachte auf einen Renault und hinterließ einen ordentlichen Blechschaden an beiden Fahrzeugen. Die Frau im Renault sowie der Mann im VW blieben bei dem Unfall unverletzt. Im Berufsverkehr kam es auf der B 98 in beide Richtungen zu einer erheblichen Staubildung. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. (szo)

