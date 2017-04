Auffahrunfall an Ampel Ein Skoda stößt mit einem Citroen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

An der Ampelkreuzung am Langburkersdorfer Schloss sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall passierte um kurz nach 14 Uhr. Eine 57-Jährige war mit einem Skoda Fabia auf der Sebnitzer Straße unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Sebnitz abbiegen. Vor ihr fuhr ein 39-Jähriger in einem Citroen Jumpy. Der Mann wollte ebenfalls nach rechts abbiegen, musste zuvor aber an der Ampel verkehrsbedingt halten. Das bemerkte die Skodafahrerin zu spät, sodass sie mit ihrem Pkw auf den Citroen auffuhr. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 6 000 Euro. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. (SZ)

zur Startseite