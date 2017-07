Auffahrt zur A 4 gesperrt Richtung Chemnitz können die Radebeuler ab Freitagmittag nicht in Dresden-Neustadt drauf.

Jetzt wird die nächste Autobahnauffahrt in Dresden-Neustadt durchsaniert. Am Wochenende trifft es die aus Radebeul kommenden Fahrer. Wie das Autobahnamt mitteilt, sind die Arbeiten Teil der seit Anfang Mai laufenden Arbeiten zur Sanierung der Autobahn A 4 auf einem etwa drei Kilometer langen Abschnitt um Dresden zwischen den Anschlussstellen Dresden-Neustadt und Dresden-Altstadt. In Fahrtrichtung Aachen wird auch die Anschlussstelle Dresden-Neustadt saniert. Dafür ist es erforderlich, vom 7. bis 31. Juli jeweils eine Fahrbeziehung für je ein Wochenende zu sperren.

An den Auffahrten erfolgt die Erneuerung der Asphaltschichten, der Bankette und der Markierung.

Ab diesem Freitag, 13 Uhr, bis Montag, den 31. Juli, 5 Uhr, wird die Auffahrt der Anschlussstelle Dresden Neustadt in Richtung Chemnitz aus Radebeul kommend voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Auffahrt aus Richtung Dresden kommend. Die Fahrer sollten beachten, dass der Beginn der Vollsperre von ursprünglich geplant ab 16 auf 13 Uhr vorverlegt wurde.

