Auffahrt auf B 169 ist nun auch dicht Erst hieß es, man sperre nur die Riesaer Bahnhofstraße. Jetzt ist auch die Kreuzung an der Elbbrücke betroffen.

Wer in Riesa von der B 182 auf die B 169 Richtung Döbeln will, muss jetzt eine Umleitung fahren: Wie das Landratsamt am Mittwoch auf SZ-Anfrage mitteilte, wird der Verkehr von der B 182/Lauchhammerstraße über die Berliner Straße zur Auffahrt Liststraße auf die B 169 umgeleitet.

Immerhin: Die Abfahrt von der Elbbrücke bleibt frei, die Auffahrt auf der anderen Seite – am Mercure – ist ohnehin nicht betroffen. Noch am Freitag hatte man bei der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass lediglich die Bahnhofstraße gesperrt sei, der Knoten an der B 169 voraussichtlich frei bleibe. Allerdings sind an der Baustelle mehrere Akteure beteiligt: neben der Stadt, die die Bahnhofstraße erneuern will, auch die Stadtwerke, die eine Gasleitung verlegen. Zudem ist an der Kreuzung das Landesamt Lasuv mit im Boot, weil es sich um eine Bundesstraße handelt. Deren Unterhalt wiederum läuft in Regie des Landkreises.

Der Landkreis lässt die Fahrbahndecke an der Auffahrt erneuern, wenn die Arbeiten an der Gasleitung fertig sind. Ab dem 7. Juli soll die Kreuzung wieder frei sein. Die Zufahrt über die Bahnhofstraße zum Bahnhof allerdings bleibt wohl bis Jahresende dicht, heißt es von der Stadt. (SZ/csf)

