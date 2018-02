Auffälliger Wolf wurde erschossen

Symbolbild: dpa © ZB

Landkreis Görlitz. „Der auffällige Wolf im Landkreis Görlitz ist heute Mittag entnommen worden.“ So lautete die knappe Mitteilung des Landratsamtes Görlitz am Freitag. Damit ist das Leben des als „Problemwolf“ bekanntgewordenen Räubers beendet.

Der Wolf war zuvor vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zum Abschuss freigegeben worden. Über die genauen Umstände der Entnahme gab es am Freitag aus dem Landratsamt noch keine Auskünfte.

Der Wolf wird nun dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin zur weiteren Untersuchung übergeben. Er soll Ende Dezember zwei Hunde in Krauschwitz und Weißkeißel getötet und sich auch mehrfach Grundstücken genähert haben. Zudem soll er an einer ansteckenden Tierkrankheit gelitten haben. (szo)

