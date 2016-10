Auferstehung der Ruine Die Wehlener Burganlage soll in den nächsten Jahren Stück für Stück wiederbelebt werden.

Der Wehlener Heimatforscher Wolfgang Thomas engagiert sich dafür, dass die Wehlener Burganlage aus dem Hintergrund tritt. © Norbert Millauer

Noch ist sie nicht ganz vergessen, die Burg Wehlen. Wo einst Markgraf Heinrich, der Erlauchte, wandelte, sich die Reichen und Schönen zum Plausch im Burgkeller trafen, steht heute nur noch eine Tafel, die an das geschichtsträchtige Gemäuer erinnert. Doch die Burganlage soll wiederbelebt werden. Schließlich steht 2019 das 750. Jubiläum der Burg an, beziehungsweise das der ersten urkundlichen Erwähnung in einem Schriftstück des Markgrafen.

„Wir haben als Rotzjungen da oben gespielt“, erzählt Wolfgang Thomas. Der Heimatforscher sieht die Burg oder das, was von ihr übrig geblieben ist, jeden Tag aus den Fenstern seines Wintergartens auf der gegenüberliegenden Elbseite in Pötzscha und kann sich noch gut daran erinnern, als auch die letzten Überbleibsel der Burg dem Erdboden gleichgemacht wurden. Als der jetzt 69-Jährige Jugendlicher war, spielten er und seine Freunde in den Kellern, die der Gebirgsverein Ende des 19. Jahrhunderts freigelegt hatte, und kletterten auf den Turm, der in den 1960er-Jahren eingerissen wurde. Was der Gebirgsverein zuvor mühsam freigelegt hatte – drei Kellerräume mit Kreuz- und Tonnengewölben –, wurde mit den verbliebenen Bestandteilen des Turms wieder zugeschüttet.

Dieser Frevel ist jedoch längst nicht der einzige, der an der Burg begangen wurde, sondern zeichnet die Entwicklungen nur weiter. Im Jahr 1269 wurde die Burg erstmals erwähnt, bereits Mitte des 15. Jahrhunderts löste sie sich langsam in ihre Einzelteile auf. „Die Wettiner haben die Burg verfallen lassen“, weiß Wolfgang Thomas. Und schließlich gab Kurfürst August um 1550 die Überbleibsel der Burg als Baumaterial an Hohnstein und Neustadt. Rekonstruieren kann man das Aussehen der Burganlage aber noch anhand von Zeichnungen, zum Beispiel einer Radierung von Basil Grundmann aus dem Jahr 1755.

Wolfgang Thomas ist nur einer derer, die sich für den Erhalt der Burgruine stark machen und bis zum 750. Jahrestag noch viel schaffen wollen. Auch das Gästeamt und der Heimatverein Wehlen gestalten die Zukunft der Burganlage mit. In den nächsten Wochen und Monaten soll zusammen ein Konzept darüber erstellt werden, wie es mit der Burg weitergehen soll.

Ein langer Weg bis zum Jubiläum

Zuallererst müsste die Anlage wieder besser sichtbar gemacht werden, heißt es. Etwas passiert auch schon: Das zugewucherte Burgplateau wird derzeit durch Mitarbeiter des Bauhofs von Pflanzen befreit. Für das Jahr 2019 schwebt Wolfgang Thomas unter anderem vor, die Umrisse der mittelalterlichen Burganlage nachzuzeichnen, sodass sich Wanderer, die den Burgberg erklimmen, besser vorstellen können, wie die Anlage einmal ausgesehen haben könnte. Zudem soll im Heimatmuseum, zu dessen Wiedereröffnung Thomas ebenfalls seinen Beitrag geleistet hat, eine Sonderausstellung zur Geschichte der Wehlener Burg zu sehen sein.

Der Bürgermeister von Wehlen, Klaus Tittel, mag „noch nichts verkünden“, was mit der Burg zu tun hat. „Die Burg fristet derzeit ein trauriges Dasein“, erklärt er. Zunächst gehe es der Stadt um die Erhaltung der Anlage. Erst wenn diese gesichert sei, kann man sich über eine Wertsteigerung und die Feierlichkeiten zum Jubiläum unterhalten.

Im Raum steht auch der Kauf des Rundgebäudes, das vermutlich als Bastion genutzt wurde und noch bis in die 1980er Jahre bewohnt war. Die „Trommel“, wie das Gebäude genannt wird, ist derzeit in Privatbesitz.

„Die Burganlage ist mit Abstand das größte Kulturdenkmal in der Wehlener Umgebung“, sagt Thomas. Dass es nicht in Vergessenheit gerät, dafür will sich der Wehlener Chronist einsetzen.

