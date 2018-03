Auferstanden aus Ruinen

Die Wetterfahne von 1649 ist ein Statement des Neubeginns. Foto: Schulz

Wetterfahnen, oder besser gesagt Windweiser oder Windrichtungsgeber kennt man in der Region Hoyerswerda heutzutage unter anderem von der Bockwindmühle Dörgenhausen, von Häusern in Michalken und Bergen. Die vom Wasserturm am Bahnhof ist vor Jahren abhanden gekommen. Im Stadtmuseum gibt es aber auch noch eine. Nicht auf dem Schloss selbst, sondern derzeit eingelagert im Fundus. Zuletzt war sie gut zwanzig Jahre lang in der Ständigen Ausstellung zu sehen.

Auf den ersten Blick ist es ein simples Stück Metall, freilich schön geformt. Doch vor allem die eingeprägte Jahreszahl 1649 macht es zu etwas Besonderem. Diana Schönig, Mitarbeiterin des Stadtmuseums, betont, dass das Motiv des Ritters allein schon außergewöhnlich sei, da zu der Zeit eher der Hahn als Motiv verwendet wurde. Heute weiß man über das Stück, dass es vom Haus Markt Nr. 17 stammt. Es befand sich auf der Südseite, da, wo heute das Wohn- und Geschäftshaus steht, in dem sich Parterre Zeemann befindet. Das Gebäude Markt 17 wurde wie so viele in der Stadt 1945 zerstört. Da war die Wetterfahne schon längst abgenommen. Wann, das ist unklar. Immerhin gab es zwischen 1649 und 1945 mehrere große Stadtbrände, bei denen auch Häuser am Markt heimgesucht wurden. Doch die Wetterfahne überstand die Zeit. Sie selbst ist aber Erinnerung an schwere Zeiten in der Stadt. Denn 1649 war der Dreißigjährige Krieg gerade mal ein Jahr vorbei. „1632 und 1635 wüthete die Pest dergestalt in Hoyerswerda, dass im erstgenannten Jahre in 3 1/2 Monat 700 Menschen dahingerafft wurden und nur 16 Paar Eheleute übrig blieben, und 1635 starben in kurzer Zeit ebenfalls einige hundert Menschen“, schrieb Kullmann in seiner Chronik von 1852. Die Stadt war geplündert worden, es gab Brandschatzungen. 1642 rückten die Schweden gar zweimal ein. Den Chronisten nach standen danach nur noch Kirche, Pfarrhaus, Schule und 16 Häuser. Es ist auch überliefert, dass sich wegen Pest und Plünderungen etliche Städter in die umliegenden Dörfer begeben hatten. Doch wie das so ist nach Kriegen: Irgendwie geht es immer weiter, man beginnt wieder neu von vorn. Also wurden Häuser wieder aufgebaut, die Überlebenden der Pest und des Krieges richteten sich neu ein. Insofern dürfte die eiserne Wetterfahne von 1649 auch ein Zeichen, ein Statement gewesen sein. Es war ein Neuanfang, längst übrigens unter sächsischer Herrschaft. Denn im Prager Frieden von 1635 war die Standesherrschaft Hoyerswerda den sächsischen Kurfürsten erb- und eigentümlich zugesprochen worden.

zur Startseite