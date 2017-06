Aufbruch zur Freundschaftstour Radler aus Riesa und der Partnerstadt Villerupt haben ihre gemeinsame Fahrt gestartet – und erwarten bald die ersten Hürden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Los geht’s: Bei Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad sind Radler aus Riesa und der Partnerstadt Villerupt zur Radtour der Freundschaft gestartet. © Sebastian Schultz Los geht’s: Bei Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad sind Radler aus Riesa und der Partnerstadt Villerupt zur Radtour der Freundschaft gestartet.



Flaches Land, nur ab und an ein wenig Gegenwind – noch ist das Fahren entspannt, sagt Lutz Grünberg am Telefon. Es ist Sonntag gegen 14 Uhr und die insgesamt neun Freizeitfahrer aus Riesa und sieben aus der französischen Partnerstadt Villerupt legen gerade eine Mittagspause ein. Sie haben es bis nach Lichterfeld geschafft. Wem das nichts sagt: Es handelt sich um eine Gemeinde im südbrandenburgischen Nachbarkreis Elbe-Elster. Bekannt ist der Ort unter anderem für das Besucherbergwerk „F 60“. Die dort ausgestellte Förderbrücke haben sich auch die Radler bei ihrer Pause angeschaut.

Gestartet war die Gruppe etwa drei Stunden zuvor um elf am Riesaer Rathaus. Davor hatte es im dortigen Klostersaal einen Empfang mit OB Marco Müller (CDU) gegeben. Dort trugen sich die Radler eben noch ins Buch der Stadt ein, ehe es nach einer Stärkung mit Bananen, Äpfeln und Erfrischungsgetränken ab in den Sattel ging.

Mit auf der vom Verein Riesa und die Welt organisierten Freundschaftsfahrt unterwegs ist auch Annerose Bossack. Allerdings nicht im Sattel, sondern am Steuer eines der beiden Begleitfahrzeuge. „Bossi“ fährt das Gepäck der Riesaer und hilft bei technischen Problemen – genauso wie ihr französischer Kollege das bei seinen Landsleuten macht. Ihn hat sie immer „im Schlepptau“, sagt Annerose Bossack und lacht. Auf den ersten Kilometern habe es noch keine Probleme gegeben. Es gehe ziemlich relaxt zu.

Auch Lutz Grünberg sagt, er fühle sich gut. Auch die Hitze sei erträglich, schließlich sorge der Fahrtwind für Abkühlung. Von Muskelkater spürt der 45-Jährige nach eigenem Bekunden nach den ersten rund 60 Kilometern nichts. Erst, wenn es Richtung Harz geht und die Anstiege kommen, dann werde der wohl kommen, meint Grünberg. Mitte der Woche wird es laut Streckenplan so weit sein. Dann wollen die Radler den Brocken im Harz erklimmen.

Am Sonntag stand nach 119 Kilometern das Ende der ersten Etappe in Körba an. Wem auch das nichts sagt: Auch dieser Ort liegt im Elbe-Elster-Kreis. In der dortigen Herberge wartet die erste Übernachtung.

Während im Riesaer Rathaus übrigens noch eine Übersetzerin für ein reibungsloses Verständnis sorgte, müssen die Radler auf der Tour ohne Dolmetscher auskommen. Wie das klappt? Lutz Grünberg findet, ganz gut. Einige Riesaer könnten ein paar Brocken Französisch, die Franzosen ein paar Brocken Deutsch. Anscheinend ist die Tour auch kommunikativ bisher: entspannt.

Die SZ berichtet diese Woche täglich von der 700 Kilometer langen Radtour des Städtepartnerschaftsvereins.

zur Startseite