Aufbruch ins digitale Klassenzimmer Großenhain will seine Schulen mit interaktiven Tafeln ausstatten. Eine zeitgemäße Entscheidung – mit Hindernissen.

Manuela Seiler nutzt das Vorhandensein einer interaktiven Tafel (Whiteboard) an der 1. Grundschule in Großenhain bereits für den Kunst- oder Sachkundeunterricht. Die Drittklässler sind begeistert. © Klaus-Dieter Brühl

Heiko Vogel ist längst in der Zukunft angekommen. Interaktive Wandtafeln, Tablets, Computer, E-Learning – für den Leiter der Oberschule Boxdorf, sein Kollegium und vor allem die Schüler eine absolute Selbstverständlichkeit. Bereits vor zehn Jahren läutete die Schule im Südosten des Landkreises das Ende der Kreidezeit ein. Und entschied sich konsequent für eine moderne Form des Unterrichts. Wurden die ersten zehn Boards ab 2007 noch über Projektfinanzierungen und den Förderverein gestemmt, ist die Schule mittlerweile komplett damit ausgestattet. Lediglich in einem Mathematik- und einem Kunstzimmer fände sich auf Wunsch der Lehrer noch die klassische grüne Tafel. „Die Arbeit mit interaktiven Boards hat wirklich nichts mit neuer Technik zu tun. Die gibt es nämlich schon seit 27 Jahren und wird in Ländern wie England bereits ausschließlich verwendet“, weiß Heiko Vogel, der seit zehn Jahren die pädagogische Fortbildung auf diesem Gebiet anbietet.

Neues Wissen, das viele Lehrer aus Großenhain vielleicht bald dringend benötigen. Immerhin wollen die Stadtväter noch in diesem Jahr prüfen, welche Schulen sich interaktive Tafeln wünschen. Im Zuge der Sanierung der Grundschule Am Bobersberg sollen dort zunächst gleich elf Stück angeschafft werden. Laut Fördermittelbescheid würden 120 000 Euro für die Anschaffung inklusive Planung, Software, Installation und Montage veranschlagt.

Neue Möglichkeiten des Lernens

Und diese Investition soll offenbar erst der Anfang sein: „Die Zukunft ist digital. Daran habe ich keinen Zweifel. Um diese Zukunft schon jetzt in die Großenhainer Schulen zu holen, wollen wir in den kommenden Jahren möglichst alle Schulen mit interaktiven Tafeln ausrüsten“, betont Sven Mißbach auf SZ-Anfrage. Wie der Großenhainer Oberbürgermeister sagt, werde gemeinsam mit den Schulen der Bedarf und die technische Machbarkeit abgeklärt. „Anschließend wird zusammen mit dem Stadtrat geprüft, ob die dafür notwendigen finanziellen Mittel bereits im Haushalt 2018/2019 zur Verfügung gestellt werden können“, so Sven Mißbach.

Investitionen, die sich lohnen könnten. Schließlich ermöglicht die interaktive Tafel eine völlig andere Art der Unterrichtsgestaltung. Während die Schüler ohnehin täglich mit Handy und Computer umgehen und von klein auf mit der modernen Technik in Berührung kommen, können Pädagogen nicht nur an die Welt der Jugendlichen anknüpfen. Ihnen werden andere Möglichkeiten der Wissensvermittlung zuteil. Schließlich handelt es sich beim interaktiven Whiteboard – „digitale Tafel“ genannt – um eine elektronische Projektionswand. Diese funktioniert in Verbindung mit einem Computer und einem Projektor beziehungsweise Beamer. Bessere Präsentationsmöglichkeiten von Unterrichtsinhalten, ein hohes Maß an Motivation und eine Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten für Schüler, Vorteile für den Lehrer beim Vorbereiten und Speichern der Unterrichtsinhalte werden dem Medium nicht zu unrecht zugeschrieben. In der Praxis bedeutet das: Texte, Grafiken, Bilder, und Animationen können ebenso präsentiert werden wie Töne und Videos. Geometrische Figuren lassen sich schnell mal räumlich darstellen, lange Dokumentationen werden durch peppige Youtube-Filme ersetzt und teure Experimente, die an der Schule vielleicht gar nicht möglich wären, können über das Internet live gesteuert und verfolgt werden.

„Ich habe das Kollegium und den Schülerrat gefragt. Sie wären alle dafür, mit solchen Tafeln zu arbeiten“, sagt Axel Hackenberg. Der Leiter der Oberschule Am Schacht hatte in seiner Eigenschaft als Stadtrat quasi die Debatte um den Aufbruch ins digitale Klassenzimmer angeschoben. Wie er betont, reiche es nicht, für jede Schule nur mal eine solche Tafel anzuschaffen. Aufgrund der dann gegebenen Vernetzbarkeit lohne es sich nur, die Schulen weitestgehend komplett auszustatten.

Motivation der Schüler steigt

„Wir sind schon immer eine aufgeschlossene Schule gewesen und wissen, dass diese Entwicklung der heutigen Zeit entspricht, die sich auch durchsetzen wird“, so Hackenberg. Die Kinder wären längst dafür bereit, und auch die Lehrer könnten ihre Stundenvorbereitungen – ohnehin am häuslichen Laptop erarbeitet – auf die Tafel überspielen. Dass dies nicht so einfach ginge, ist dem erfahrenen Pädagogen jedoch durchaus bewusst. „Es ist nicht allein mit einer einmaligen Fortbildung getan. Das ist ein Umbruch, der allumfassend vorbereitet werden muss.“

Etwas, das auch Klaus Liebtrau durchaus bewusst ist. Der Leiter des Großenhainer Werner-von-Siemens-Gymnasiums ist nach eigenem Bekunden offen für eine derartige Wissensvermittlung. Mangels praktischer Erfahrung könne er noch nicht einschätzen, ob eine solche Anschaffung angesichts der derzeitigen Finanzen für jedes Zimmer sinnvoll sei. Aber für den Anfang wären dem Gymnasium schon mit vier oder fünf geholfen. „Unsere Schüler bringen die Hinwendung zur Technik und multimedialen Anwendung mit. Neigungen, die sich förderlich auswirken können“, weiß Liebtrau. Und tatsächlich: Aktuelle Studien zeigen, dass Schüler durch den Einsatz von digitalen Tafeln besser motiviert und auch positivere Lernergebnisse erzielt werden können. Vielleicht bald auch in den Klassenzimmern von Großenhain.

zur Startseite