Aufbauhelfer Ost Trainer Uwe Neuhaus hat nach Union Berlin auch Dynamo in die zweite Liga geführt. Jetzt kehrt er zurück zur alten Liebe.

Damals war’s: Im April 2007 wurde Uwe Neuhaus als künftiger Trainer bei Union vorgestellt – der Anfang einer ungewöhnlich langen Beziehung. Nun kehrt er mit Dynamo an seine alte Wirkungsstätte zurück. © Matthias Koch

Bloß nicht! Der Pressesprecher blockt sicherheitshalber gleich ab, bevor die Anfrage gestellt wird: keine Chance auf ein Interview mit Uwe Neuhaus. Der Trainer könnte diese Woche gut damit verbringen, mit Medienvertretern über alte Zeiten zu plaudern, hätte er nicht eigentlich eine andere Aufgabe, nämlich seine Mannschaft auf die Partie bei seinem Ex-Verein vorzubereiten. Union Berlin gegen Dynamo Dresden – in dieser Begegnung steckt an sich schon jede Menge Tradition und Brisanz, nun kommt diese persönliche Geschichte noch obendrauf.

„Es muss ein interessantes Spiel sein“, hat Neuhaus gesagt, als die Ansetzung für den Montagabend kam. Sport1 überträgt live. Und ja, er gibt auch zu: „Das ist ein besonderes Spiel für mich, na klar. Wenn man sieben Jahre dort war, mit dem Verein einen tollen Weg gegangen ist“ – er macht eine kurze Pause, seine Augen funkeln –, „möchte man ihn trotzdem schlagen.“

Längste Trainer-Klub-Beziehung

Neuhaus und Union – das ist eine der längsten Trainer-Klub-Beziehungen im deutschen Profi-Fußball. Als er im Juli 2007 bei den „Eisernen“ in Köpenick anfing, hatten die gerade mit Ach und Krach den Absturz in die Oberliga verhindert. Der Westfale kam als Aufbauhelfer in den Osten. „Wir haben einiges verändert im Kader, aber es hat zehn Spieltage gedauert, bis die Mannschaft in die Spur gefunden hat“, erzählte Neuhaus im Gespräch mit der SZ vor der Saison 2015/16. „Zwei, drei Spiele mehr mit Misserfolg hätten auch zu Unruhe geführt. So eng liegt das manchmal beieinander.“

Doch mit fünf Siegen in Folge – zuletzt ein 1:0 in Dresden – kletterte Union auf Platz fünf und qualifizierte sich am Ende als Vierter für die neue 3. Liga, die nur eine Durchgangsstation sein sollte. Mit exakt der gleichen Punktzahl (78) wie jetzt mit Dynamo, aber zwei Niederlagen mehr, stieg Neuhaus mit den Berlinern in die 2. Bundesliga auf. „Der wesentliche Baustein war, dass wir Erfolg hatten“, erklärte er seine für den Profi-Fußball ungewöhnlich lange Verweildauer An der alten Försterei. Denn mit den Erfolgen wuchs das Vertrauen, gemeinsam Schwächephasen zu überstehen, die anderswo hektische Reaktionen ausgelöst hätten.

Bei Union war jedoch ein verpatzter Saisonstart kein Grund zur Sorge, nur einmal vielleicht, als es im August 2011 ein 0:4 bei Aufsteiger Dynamo setzte. „Das war für die Union-Fans unfassbar schwer zu verarbeiten, aber noch mehr die Art und Weise, sich so dem Schicksal zu ergeben“, erinnert sich Neuhaus. „Das war eine ganz heiße Phase, aber der Verein hat Geduld bewiesen. Dann geht man auch gestärkt aus solchen Zeiten hervor.“ Im Rückspiel revanchierten sich die Berliner mit dem gleichen Ergebnis.

Eigentlich sollte Neuhaus sogar noch bis Juni dieses Jahres bei Union arbeiten. Seinen Vertrag hatte er wenige Wochen zuvor verlängert, als im April 2014 überraschend die Trennung verkündet wurde. Eine Entscheidung, die der Fußballlehrer wohl mehr respektiert als akzeptiert hat. Nach nur einem Sieg aus den neun Spielen davor und dem Sturz ins Zweitliga-Niemandsland war der Geduldsfaden dann doch gerissen, der Verein rief einen emotionalen Neuanfang aus.

Über die Gründe gibt es Spekulationen: seine Allmacht, unglückliche Transfers, mangelnde Kommunikation mit den Spielern. Neuhaus hat sich dazu nie geäußert, und dazu wird er sich auch vor dem Wiedersehen kaum hinreißen lassen. In einem unfreiwillig freien Jahr habe er es genossen, „morgens aufzustehen mit dem Gefühl, keine To-do-Liste abarbeiten zu müssen, sondern machen zu können, was ich möchte“. Bis im Frühjahr 2015 der Anruf von Dynamos Sportchef Ralf Minge kam und er nicht lange überlegen musste.

Wieder geht es um einen Neustart, wobei der schon ein Jahr zuvor ausgerufen worden war. „Als ich bei Union angefangen habe, war alles kleiner, überschaubar“, sagt Neuhaus. Sein Vergleich zur Ausgangslage: „In Dresden hat man gemerkt, dass der Verein aus der zweiten Liga gekommen ist, die Strukturen sind gefestigter.“ So sei an drei Physiotherapeuten bei Union damals nicht zu denken gewesen.

„Was beide Vereine sehr nahe zusammenbringt, ist die totale Identifikation und Leidenschaft, mit der sie gelebt werden, diese Liebe zum Verein“, meint der 56-Jährige – und sieht doch einen feinen Unterschied. „Bei Dynamo ist es ein bisschen größer, weil die gesamte Region von dem Virus infiziert ist. Bei Union ist es eher der Kiez. Das ist hier eine andere Dimension.“

Neuhaus schafft auch in Dresden auf Anhieb den Aufstieg, was zwar das Ziel, und dennoch in dieser Souveränität nicht zu erwarten war. So kehrt er also am Montag für einen Abend zurück an seine alte Wirkungsstätte. Was das für sein Nervenkostüm bedeutet? „Ach, ich bin doch sowieso immer die Ruhe selbst an der Linie. Daran wird sich nichts ändern“, sagt Neuhaus – und damit ist das Thema für ihn nun wirklich durch.

