Aufbauarbeit für Familien Das „Kinderparadies“ des Kinder- und Jugendhilfeverbunds Freital hat sich vergrößert – weil der Bedarf für solche Angebote steigt.

Kai (l.) und Niclas entdecken das neue Bauzimmer des „Kinderparadieses“ für sich. In der Einrichtung wird Familien mit Schwierigkeiten bei der Erziehung geholfen. © Andreas Weihs

Freital. Kai und Niclas sind am liebsten im Bauzimmer. In der ersten Etage ist ein kleiner Raum entstanden, der Jungenherzen höherschlagen lässt. Bauklötze aus Holz und aus Schaumstoff gibt es hier, jede Menge Spielzeugautos und natürlich Helme – damit sich die Kinder wie richtige Bauarbeiter fühlen können. Mit einem Tag der offenen Tür hat der Freitaler Kinder- und Jugendhilfeverbund das neue „Kinderparadies“ am Donnerstag offiziell eröffnet. Die Einrichtung, die seit 2001 besteht, ist in den vergangenen Monaten aus einer Drei-Zimmer-Wohnung am Richard-Wagner-Platz in ein Mietshaus an der Ecke Carl-Thieme-Straße/Wigardstraße umgezogen.

Statt 15 Plätzen für Kinder gibt es nun 25. Für die Räume wurden insgesamt vier Wohnungen, verteilt auf zwei Etagen, umgebaut. Das Jugendamt hatte zuvor einen größeren Bedarf für solche Angebote angemeldet, wie die Leiterin des „Kinderparadieses“, Renate Neuhaus, sagt. Die Behörde zahlt auch den Umzug, die Einrichtung der neuen Räume und die Aufstockung des Personals. Offenbar gibt es in Freital immer mehr Eltern, die Schwierigkeiten bei der Erziehung haben und professionelle Hilfe brauchen. Dafür sind Neuhaus und ihre sechs Kollegen da.

Immer montags besprechen die Pädagogen mit den Familien der Kinder, was in der Woche ansteht und welche Hilfen gebraucht werden. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen null und 18 Jahren verbringen dann meistens den Nachmittag im „Kinderparadies“. Die größeren Kinder bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben. In der Küche wird gemeinsam gekocht. Es gibt aber auch Angebote, bei denen die Eltern mit vor Ort sind. Zum Beispiel gibt es Spielstunden mit einer Mutter, bei denen sie das Spielen mit ihrem Kind lernt.

„Die neuen Räume sind eine wahnsinnige Verbesserung“, sagt Renate Neuhaus. Bis zuletzt wurden die Zimmer noch eingerichtet. Neben dem Bauzimmer und der modernen Küche gibt es nun einen Ruheraum, ein Rollenspielzimmer und sogar eine kleine Bastelwerkstatt im Keller. Die wird in den kommenden Tagen noch fertiggestellt.

