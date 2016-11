Aufbau Obermarkt Ost Görlitz hat eine Eislaufbahn gekauft. Ein ähnliches Vorhaben rechnete sich vor Jahren nicht.

Durch diese Schläuche wird die Kühlflüssigkeit fließen, die dem Görlitzer Obermarkt eine Eislaufbahn beschert. Seit Montag bauen Kollegen aus Österreich die Anlage auf. Am Freitag können sie Schlittschuhfans testen. © pawel sosnowski/80studio.net

Österreich baut im Osten. Die Platten sind schon verlegt, Stapel mit Dämmmaterial warten auf ihren Einsatz, ebenso Kühlaggregate, Schläuche und natürlich große Behälter voller Kühlflüssigkeit. Es tut sich etwas auf den Parkflächen auf dem östlichen Teil des Görlitzer Obermarktes vor der Dreifaltigkeitskirche. Eine Firma aus dem Nachbarland ist derzeit am Werken. Noch bevor der Christkindelmarkt startet, sollen hier schon die Görlitzer die Kufen schwingen können. Die Stadt hat eine Eislaufbahn gekauft, 15 mal 20 Meter groß.

„Die Idee ist uns gekommen, nachdem das Eisstockschießen 2014 während des Christkindelmarktes so gut angekommen ist“, sagt Benedikt M. Hummel. Zwei Jahre haben der Mitarbeiter der Kulturservicegesellschaft und seine Kollegen recherchiert. Das Ergebnis wird seit Montag auf dem Obermarkt zusammengeschraubt. „Es gab eine öffentliche deutschlandweite Ausschreibung für die Eislaufbahn“, sagt Benedikt M. Hummel. Gewonnen hat ausgerechnet eine Firma aus Österreich. Für den Kauf habe sich die Kulturservicegesellschaft entschieden, nachdem die Kosten für die Miete der Anlage gegengerechnet wurden. „Nach zwei Jahren wären die Mietkosten höher gewesen, als der Kauf“, schildert Benedikt M. Hummel. 100 000 Euro kostet das Vorhaben auf dem Obermarkt. Ohne die Unterstützung von Sponsoren wäre das nicht möglich gewesen, sagt der Mann von der Kulturservicegesellschaft. Vor allem drei haben offensichtlich kräftig eingezahlt: die Landskron Brauerei, der Tourismusverein und der städtische Großvermieter Kommwohnen.

Eine Eislaufbahn im Görlitzer Zentrum – neu ist die Idee nicht. 2010 wurde eine solche auf Initiative des Hotels Bonapart an der Elisabethstraße aufgebaut. Von Dezember bis Februar war sie geöffnet, über 7 500 Eislauffreunde kamen. Gerechnet hat sich das Vorhaben damals aber nicht. Deshalb gab es 2011 auch keine Fortsetzung. Benedikt M. Hummel ist derweil optimistisch, dass die Anlage Obermarkt ein Erfolg wird. Er wirbt etwa mit einer beheizten Hütte, in der man sich einen Glühwein gönnen und das Treiben auf dem Eis beobachten kann.

Trotz Eislaufbahn: Eisstockschießen wird es auf dem Christkindelmarkt auch wieder geben. Zwei Bahnen sind geplant, aus speziellem Kunststoff gefertigt. Die Nachfrage ist jetzt schon groß, sagt Benedikt M. Hummel. „Es gibt nur noch wenige freie Termine, fast alles ist schon ausgebucht“, schildert er. Sehr zufrieden ist der Mann von der Kulturservicegesellschaft mit der Resonanz von Händlern und Handwerkern, die sich am Christkindelmarkt beteiligen werden. „Wir haben zum Beispiel einen Stand, an dem Waren aus Alpaka-Wolle angeboten werden. Der Händler bringt sogar Alpakas mit“, sagt der Kulturservice-Mitarbeiter. Anders als in Dresden und Bautzen gibt es in Görlitz keine Debatte darüber, ob man den Markt wegen der kalenderbedingt langen Adventszeit verlängern sollte. „Wir konzentrieren uns auf die 17 Tage, die müssen wir stabilisieren“, sagt Benedikt M. Hummel. Falls die Eislaufbahn ein großer Erfolg wird, schließt er in Zukunft eine Verlängerung des Marktes um eine Woche aber nicht aus.

