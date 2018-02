Aufbau Deutschbaselitz spielt nicht und bleibt dennoch vorn: Spitzenpartie gegen Laubusch wurde verlegt

SpVgg Knappensee2 (1)

SV 1896 Großdubrau3 (2)

Es war eine unglückliche und letztlich wohl auch komplett überflüssige Niederlage für die Hausherren. Ausschlaggebend dafür dürften fünf Minuten vor der Pause gewesen sein. Nachdem Knappensee die erste Halbzeit dominierte, schoss Danilo Miekan in der 39. Minute Großdubrau in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Justin Ritscher auf 2:0 (43.). Doch Knappensee rappelte sich auf: Noch vor der Halbzeitpause, mit dem Unterbrechungs-Pfiff, gelang Mario Barth mit einer sehenswerten „Bogenlampe“ der 1:2-Anschlusstreffer. Und Knappensee ließ auch danach nicht locker. Matthias Mark stellte in der 63. Minute nach einem Eckball den 2:2-Ausgleich her. Jetzt wollte der Gastgeber mehr – doch die sich nun dadurch auftuenden Räume nützte 1896 einmal eiskalt aus: Danilo Miekan lochte zum 3:2 ein (79.) – es war, wie sich zeigen sollte, der Siegtreffer ... (WM)

SpVgg Lohsa/Weißkollm1 (1)

SG Crostwitz 1981 II0 (0)

Ein nicht schön anzusehendes Spiel vor 38 Zuschauern gewann die SpVgg verdient mit 1:0 nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Stefan Barsch, den der überzeugende Schiedsrichter André Kutscher vollkommen zu Recht gegeben hatte. Das geschah schon in der 10. Minute. Chancen blieben danach auf beiden Seiten Mangelware, „wobei der schwer zu bespielende Rasen eine entscheidende Rolle spielte“, so Lohsas Steve Weigel. (WM)

SV Zeißig II0 (0)

SV Grün-Weiß Schwepnitz2 (1)

Die Leistung der Zeißiger im Spiel war zwar ordentlich, „aber es haperte einfach mit der Chancenverwertung. So geht das Ergebnis in Ordnung, weil wir nicht gut genug beim Torabschluss waren“, so Nico Helm von den Platzherren. Martin Sonntag hatte die Grün-Weißen in Führung gebracht (30.); Tony Schäfer band mit dem 0:2 kurz vor Ende (82.) den Sack zu. (WM)

FSV Lauta4 (0)

Königswarthaer SV II0 (0)

Eine Schrecksekunde hatte Lauta zu überstehen, als ein Schuss der Königswarthaer den Pfosten traf. Aber spätestens als Sebastian Käßler das 1:0 der Platzherren erzielt hatte (51.), wurde es ein Spiel auf ein Tor, Der eingewechselte Tony Bornmann mit einem Doppelschlag (75./77.) und Paul Schöps (79.) gaben Königswartha den Rest. Lautas Trainer Lutz Schmuck konstatierte: „Erneut ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. In der ersten Hälfte fehlte es noch an Präzision bei den Chancen, aber dann waren wir doch abgezockt genug.“ (WM)

SV St. Marienstern2 (2)

Hoyerswerdaer FC II3 (2)

Robert Treziak brachte den HFC II früh in Führung (3.). Die gab aber keine Sicherheit, und als Oskar Hausch und Ali Eldor mit einem Doppelschlag in der 40. Minute das Spiel zum 2:1 für die sehr körperbetont agierenden Marienstern-Kicker drehten, schien es so, als ob sich das Blatt wenden könnte. Doch Robert Treziaks zweites Tor ließ den HFC II noch vor der Pause wieder ausgleichen. (43.). In der 70. Minute gab es Strafstoß für den HFC II. Roy Schleiernick ließ sich die Chance nicht entgehen. (WM)

SV Straßgräbchen1 (1)

SG Nebelschütz4 (3)

Tommy Wendt (23.) egalisierte für Straßgräbchen rasch die Gästeführung, die Florian Rietschel (19.) erzielt hatte. Aber wie gewonnen, so zerronnen: Ein Doppelschlag von Andreas Koreng (35./36.) stellte die Weichen in Richtung Nebelschützer Sieg. Als Andreas Koreng seinen dritten Treffer des Tages folgen ließ (64.), waren die Messen gesungen. Straßgräbchen haderte zudem mit dem Schiedsrichter. (WM)

SV Haselbachtal

LSV Neustadt/Spree II

Ausgefallen. Neu angesetzt (29. März).

SV Aufbau Deutschbaselitz

SV Laubusch

Auf Wunsch von Aufbau verlegt (31. März).

