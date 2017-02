Aufbau der zweiten Dampfmaschine läuft Mehrere Jahre haben die Dampfmaschinenfreunde um dieses Projekt gerungen. Im Dezember wollen sie fertig sein.

Dieter Kranz und seine Roßweiner Dampfmaschinenfreunde haben die ersten großen Hürden zum Aufbau der Lengenfelder Dampfmaschine bewältigt. Nun war die alte Technik die längste Zeit in Einzelteile zerlegt. © Dietmar Thomas

Zum sechsten Maschinenhausfest am Wochenende haben die Mitglieder des Dampfmaschinenvereins Roßwein den Gästen einiges mehr zu zeigen als in den Jahren vorher. Der Raum der ehemaligen Wäscherei der früheren Tuchmacherinnung ist diesmal nicht mehr Schauraum für die Lokomobile. Vielmehr ist dort schon ein Teil der zweiten Dampfmaschine zu sehen. Die restaurieren die Technikbegeisterten seit der Übernahme der Leihgabe im Sommer 2012. Die womöglich kniffligste Aufgabe haben die Männer um Dieter Kranz inzwischen vermutlich bereits bewältigt.

Die bestand darin, mit den Hauseigentümern, einer Erbengemeinschaft, einen gemeinsamen Nenner über die Art und Weise der Präsentation der zweiten Dampfmaschine zu finden. Es gab viele Gespräche, Hoffnungen, Rückschläge, Annäherungen und damit wieder Fortschritte und letztlich die Einigung. Seitdem spucken die Vereinsmitglieder wieder in die Hände – so, wie sie es seit Übernahme der neuen Aufgabe häufig getan haben.

In Einzelteile zerlegt haben die Dampfmaschinenfreunde die Lengenfelder, wie sie die zweite Maschine nennen, vor viereinhalb Jahren nach Roßwein gebracht. Die meisten Maschinenteile, so beschreibt Kranz, waren in schlimmem Zustand. Allesamt mussten sie restauriert werden. Manchmal durften Besucher bei Festen dabei in der Schauwerkstatt sogar zuschauen. Nun bekommen sie Gelegenheit, zumindest in Etappen den Aufbau zu verfolgen.

Der hat mit Schwerstarbeit begonnen. Musste dafür doch ein mehrere Quadratmeter großes Fundament errichtet und dafür wiederum Beton aus dem Boden ge-stemmt werden. Doch inzwischen ist das Montagegestell, das nach der Inbetriebnahme wieder abgebaut wird, schon teilweise mit der Lengenfelder gefüllt. Die Hälfte des riesigen Schwungrades ist in den Boden eingelassen, die andere Hälfte lehnt an der Wand.

„Bis zum Ende des Jahres wollen wir die zweite Dampfmaschine fertig aufgebaut haben“, formuliert der Chef des Dampfmaschinenvereins als Ziel. Im vergangenen Jahr hat der Verein das zehnjährige Bestehen gefeiert und bei drei Veranstaltungen 1 388 Besucher begrüßen können. Dazu zählten auch Schüler und Studierende. Denen können die Dampfmaschinenfreunde die Funktionsweise der alten Technik sozusagen noch emotional vermitteln.

Beim Fest am kommenden Wochenende wird die Hanomag-Tandem-Verbundmaschine in Aktion zu erleben sein. Den Kessel heizen die Männer seit Wochenbeginn an. In Vorbereitung auf den Einsatz der Dampfmaschine gab es in den zurückliegenden Wochen einige Arbeitseinsätze: Um den Schmierölkreislauf in Gang zu setzen und zu halten, war ein Ölwechsel vonnöten. „Überdies mussten wir die Ventilmechanik komplett erneuern“, sagt Dieter Kranz. Die Auslassventilschmierung sei nachzubessern gewesen.

Wie es mit den Aufbauarbeiten an der Lengenfelder weitergeht, darüber können sich Technikfans am Sonnabend und Sonntag informieren. Auch die musealen Präsentationen sind entstaubt und stehen zum Anschauen bereit. Unter anderem geht es in den Präsentationen um die Geschichte der Tuchmacher-Innung und um die Textilgeschichte der Region. Es gibt eine ständige Ausstellung zur Geschichte des Studienstandortes Roßwein und ein historisches Werkzeugmaschinenkabinett mit noch funktionstüchtiger Technik.

