Handball-Sachsenliga Aufatmen bei der HSG Riesa/Oschatz Erste Männer-Mannschaft bleibt in Sachsens höchster Spielklasse. Team muss neu formiert werden.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Lang herrschte Ungewissheit bei den Handball-Männern der HSG Riesa/Oschatz, die die Sachsenliga-Saison nur auf Rang elf beendet hatten. Doch nach den jüngsten Ergebnissen in der Mitteldeutschen Oberliga und in der 3. Liga sowie den feststehenden Auf- und Absteigern aus der Sachsenliga und den Verbandsligen, steht fest, dass RIO auch 2017/18 seine Punktspiele im sächsischen Oberhaus bestreiten wird.

Die Verantwortlichen stecken derzeit in der Planung für die nächste Serie. Nachdem schon während der Saison ein Trainerwechsel stattfand, gibt es jetzt einen weiteren. Sören Schwigon übernimmt ab sofort das Traineramt. Jahrelang lief er selbst als Spieler in Riesa auf und machte seine ersten Trainer-Erfahrungen im Jugendbereich. Im ersten Jahr der HSG war er Co-Trainer der ersten Männer-Mannschaft. In den letzten drei Spielzeiten übernahm er das Verbandsliga-Team des SV Niederau und schaffte nach deren Abstieg in die Bezirksliga den direkten Wiederaufstieg.

Als Abgänge stehen Bennet Leuschke, Christopher Nötzel, Kevin Wilke, Florian Schörnig und Oliver Schörnig (alle HSG Neudorf/Döbeln) sowie Mario Schubert (berufsbedingt) und Maik Wolf (während der Saison nach Delitzsch) fest. (Seefeld)

