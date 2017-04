Sportler des Jahres Auf zwei Hochzeiten kann auch ein Held nicht tanzen Crosstriathlet Jonas Held vom SC Riesa verpasst die Ehrung zum Sportler des Jahres. Aber nicht wegen der schönen Landschaften auf Malta.

Jonas Held auf Malta: Am Sonntag absolvierte der Riesaer Crosstriathlet dort seinen ersten Wettkampf in der neuen Altersklasse – mit respektablem Ergebnis. © privat

Noch am Sonnabendvormittag postete Jonas Held ein paar schicke Impressionen über Facebook in die Heimat. Von der Insel Malta, die wegen ihrer tollen Landschaften längst ein Urlaubs-Geheimtipp ist. Doch von Urlaub konnte beim Vize-Weltmeister der U19 im Crosstriathlon 2016 nun wirklich nicht die Rede sein. Denn der Modellathlet vom SC Riesa stand kurz vor seinem ersten Start in der für ihn neuen Altersklasse 20-24 der XTERRA European Tour auf Malta.

Szenenwechsel: In der Riesaer Stadthalle „Stern“ wurden am Samstagabend die „Sportler des Jahres“ 2016 geehrt. Einer der Gewinner: Jonas Held. Nachdem er im Jahr zuvor noch Sieger bei den Nachwuchssportlern geworden war, bekam er diesmal den Pokal in der Erwachsenen-Kategorie. In Empfang nehmen musste ihn jedoch sein Trainer Marco Kalwak. „Ich habe per Telefon von Marco erfahren, dass ich gewonnen habe“, erzählt Jonas Held. Die Nachricht erreichte ihn gegen 22 Uhr. „Ich war gerade dabei, mein Rad für den Wettkampf am Sonntag zu präparieren.“

Während es dafür im Internet zahlreiche Glückwünsche hagelte und die Sportlerfamilie des Landkreises ausgelassen feierte, ging es für den Crosstriathleten am Sonntag in aller Frühe an die Wettkampfstrecke. Große Erwartungen hatte Jonas Held dabei nicht. Denn die Vorbereitungen in die XTERRA-Saison verliefen nach eigener Einschätzung „alles andere als ideal“.

Kurz nach halb zehn fiel dann der Startschuss auf Malta. „Bewölkt und windig statt warm und sonnig wie an den Vortagen“ sei es gewesen, so Held. Und trotzdem lief es bei der ersten Disziplin, dem Schwimmen, besser als ursprünglich erwartet. Der Riesaer konnte sich deutlich ins Profifeld hineinschwimmen und als Gesamt-14 eine gute Ausgangsposition für die Radstrecke sichern. Dort allerdings verlor er einige Ränge, fiel auf den 23. Platz zurück. „Ich war froh, pannenfrei durchgekommen zu sein“, beschreibt Jonas Held seine Gemütslage nach dem kurzen, aber sehr technischen und materialzehrenden Kurs. Anders als die abschließende Laufstrecke. „Die war sehr schön und abwechslungsreich mit ein paar technisch anspruchsvollen Passagen“, erzählt Jonas Held. Am Ende stand ein für ihn mehr als erfreuliches Ergebnis zu Buche: 22. in der Gesamtwertung, Zweiter in seiner Altersklasse. „Für den aktuellen Trainingszustand bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so das eher nüchterne Fazit des Riesaers.

Dass er als Sportler des Jahres gewählt wurde, dürfte die Freude darüber wohl verdoppelt haben. Und bei Facebook wusste der Athlet auch, wem er seine Erfolge hauptsächlich zu verdanken hat. Zum Beispiel seinem Trainer Marco Kalwak, „ohne den das alles nie möglich gewesen wäre.“

