Auf zum Strinkser Umzug

Beim letzten Strehlaer Karnevalsumzug 2016 lief alles wie am Schnürchen. Das soll auch dieses Mal wieder so sein, und das trotz der Hindernisse, die die Narren am Sonntag auf der Umzugsroute erwarten.



Spätestens seit dem Unfall vor acht Jahren wird Sicherheit beim Strehlaer Karneval groß geschrieben. Und in diesem Jahr noch mal ein bisschen größer – denn mehrere Straßenbau-Maßnahmen im Stadtgebiet verlangen von Teilnehmern und Besuchern besondere Umsicht. Damit der Umzugssonntag zum närrischen Vergnügen wird, hat die SZ mit „Umzugsminister“ Erich Knott vom Strehlaer Carnevals Club (SCC) gesprochen und Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengetragen.

Wie wirken sich die vielen Baustellen auf den Umzug aus?

Auf die grundsätzliche Umzugsroute gar nicht, die verläuft auf der gewohnten Strecke. Allerdings ist an mehreren Stellen entlang der Route in diesem Jahr besondere Vorsicht geboten, sagt Erich Knott. Denn die Baustelleneinrichtungen am Markt und der Oschatzer Straße müssen auch beim Umzug stehen bleiben. Für Besucher und Teilnehmer kann es da schon mal enger als gewohnt werden. Die stadtauswärts gesehen linke Seite der Oschatzer Straße ist anders als sonst fürs Publikum gesperrt. Zuschauer müssen komplett auf die andere Seite ausweichen. Auch in Kleinrügeln wird es enger als sonst.

Wie sieht es dieses Jahr mit Parkplätzen aus?

Klar ist schon jetzt: Der viele Regen der vergangenen Tage wirkt sich nachteilig aufs Stellplatz-Angebot aus. Die angestammten Wiesen-Parkplätze, zum Beispiel an der Oschatzer Straße, sind laut Erich Knott nicht benutzbar. Auch die Elbwiesen und der Elbparkplatz können nicht angefahren werden. Trotzdem bieten sich ausreichend Abstellmöglichkeiten, vor allem stadteinwärts an der Riesaer Straße: an der ehemaligen Guten Fahrt, am Getränkehandel, vorm Netto, bei MSA und Tralo. Auch am Norma an der Lindenstraße ist viel Platz. Viele Einweiser helfen, die Parkplätze können bis spätestens 13.50 Uhr angefahren werden. Wer sein Auto abstellt, muss allerdings ein bisschen Kleingeld parat haben: 2 Euro Gebühren werden pro Wagen am Sonntag in Strehla fällig.

Ich bin Umzugsteilnehmer, wo stehe ich vorm Umzug richtig?

Da auch ein Teil der Lindenstraße momentan wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist, bittet der Carnevals Club die Umzugsteilnehmer je nach Wagengrößte darum, bestimmte Straßen zum Stellen zu nutzen: Kleinere Fahrzeuge und Fußvolk werden gebeten, sich über Linden-, Schul-, weiter auf die Thälmann- bis zur Lutherstraße zu begeben. Traktoren und Lkws sollen vom Markt über die Haupt- weiter über die Bahnhofstraße zu ihrem Stellplatz fahren. „Es stehen auch ausreichend Einweiser zur Verfügung“, sagt Erich Knott.

Von wann bis wann ist am Sonntag kein Durchkommen durch Strehla?

Der Umzug in Strehla setzt sich traditionell um 14 Uhr in Bewegung, die Straßensperrung inklusive Sperrung der B 182 ist laut SCC-Umzugsminister Erich Knott bis 17 Uhr genehmigt. Eine weiträumige Umfahrung aus Richtung Riesa beziehungsweise Torgau über Zaußwitz und Sahlassan ist ausgeschildert.

Die vergangenen Tage waren verregnet und stürmisch, wie wird’s am Sonntag?

Eine gute Nachricht gibt es wohl: Es soll zumindest nicht regnen am Sonntagnachmittag. Das und Temperaturen um 8 Grad Celsius prognostizieren die Wetterexperten für Strehla. Die Sonne wird sich den Meteorologen zufolge leider nicht blicken lassen. Aber wer den Strehlaer Umzug kennt, der weiß, dass das kein schlechtes Omen sein muss.

