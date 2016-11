Auf zum Striezelmarkt!

Trotz trüben Wetters strahlt auch der 582. Striezelmarkt im Lichterglanz unzähliger Lämpchen. © Sven Ellger

Gottesdienst, Bergmann, Lichterengel und Stollen – ganz den Traditionen verpflichtet, hat der Dresdner Striezelmarkt am Donnerstag begonnen. Bei der 582. Ausgabe des Dresden-Klassikers erwarten die Besucher bis Heiligabend 233 Marktstände zum Bummeln und Geschenke-Finden: Das Spektrum reicht von Herrnhuter Sternen, erzgebirgischen Pyramiden, Nussknackern und Leuchtern über Baumbehang aus Glas bis zu Dresdner Christstollen und Pulsnitzer Pfefferkuchen. Ein großes gastronomisches Angebot mit heimischen Spezialitäten und diverse Karussells runden das Spektakel ab.

Den Auftakt bilden der ökumenische Gottesdienst in der Kreuzkirche, der folgende Auszug von Bergmann, Lichter-Engel und Kurrende - Kruzianer und Kapellknabe sowie der Anschnitt eines über zwei Meter langen Christstollens. Das Anschieben der mit 14,61 Metern welthöchsten Stufenpyramide aus dem Erzgebirge gelang Oberbürgermeister Dirk Hilbert auf Anhieb, ebenso das Anschneiden des Gebäcks.

Mit 195 Veranstaltungen ist das Programm unter der rund 20 Meter hohen und lichtergeschmückten Rotfichte noch umfangreicher als bisher, die Zahl der Mitwirkenden liegt bei 2 300.

Zu den Höhepunkten zählen das traditionelle Stollenfest am 3. Dezember, bei dem ein mehrere Tonnen schwerer Riesenstollen angeschnitten und für einen guten Zweck portionsweise verkauft wird, sowie Pflaumentoffel-, Pyramiden-, Schwibbogen- und Adventskalenderfest. Immer freitags gibt es erstmals Musik - vom Posaunenchor über Jazz, Swing und Gospel bis hin zum Weihnachtsliederabend. Im Vorjahr kamen rund 2,2 Millionen Besucher.

Auch die Polizei ist wieder mit einer eigenen Striezelmarkt-Wache präsent. Bis zu zehn Beamte sollen täglich dort und auf den benachbarten Märkten am Schloss und an der Frauenkirche für die Sicherheit der Besucher sorgen - in Zivil und Uniform - auch wenn es derzeit keine konkreten Hinweise auf Bedrohung oder Anschlag gibt, hieß es. Trotz nach wie vor abstrakter Gefährdungslage werde es aber keine Polizisten geben, „die mit Maschinenpistole über der Schulter Streife laufen“. (szo/dpa)

