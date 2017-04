Auf zum Rundumschlag! Etwa 100 Teams gehen beim Drachenbootfestival an den Start. Das riesige Event liegt in erstaunlich wenigen Händen.

Robert Ringel und Christine Neugebauer sind als Orgateam am Rudern. © Sven Ellger

Wasser ist geduldig. Wenig beeindruckt vom wilden Gestocher unzähliger Paddel fließt es dahin. Ende Juni wird die Elbe wieder Rennstrecke für rund 100 Drachenboot-Teams sein. Etliche davon sind im Gleichschlag geübt. Sie trainieren regelmäßig oder haben dank jahrelanger Teilnahme am Drachenbootfestival den Dreh raus: Das Blatt schön steil eintauchen, kräftig und gerade nach hinten durchziehen!

Klappt nicht bei allen sofort. Mit olympischem Geist kämpfen sich auch Ungeübte elbabwärts und versuchen, sich dabei an alle guten Tipps zu erinnern, die ihnen ein erfahrener Sportler beim Training mitgegeben hat. Dass jede Mannschaft ein eigenes Training bekommt, darum kümmern sich Christine Neugebauer und Robert Ringel schon seit vielen Jahren. Sie gehören zur Spitze des nur achtköpfigen Orga-Teams vom Wassersportverein Am Blauen Wunder. Wenn am Elbhangfest-Wochenende des 24. und 25. Junis wieder alle zehn Minuten bis zu drei Boote an den Start gehen, haben sie sehr kurze Nächte hinter und noch immer viel Arbeit vor sich.

Das 26. Drachenbootfestival steht bevor. Robert Ringel hat 23 davon mitorganisiert, anfangs noch als Student und aktiver Sportler. Inzwischen paddelt er nicht mehr jede Woche dreimal wie früher, doch seinem Verein und dem Ereignis ist er treu geblieben. Seit zehn Jahren sind er und Christine ein starkes Duo. Die Homepage aktuell halten, alle Anmeldungen annehmen, Startgelder kassieren, Probefahrten organisieren, rund 120 Helfer ordern und Starter mit den nötigen Informationen versorgen, all das steht neben Beruf und Familie auf ihren To-Do-Listen. Für Sicherheit muss gesorgt sein, für medizinische Notfallversorgung, die Moderation des Events und natürlich flotte Boote. Eine Veranstaltungsagentur kümmert sich um das Rahmenprogramm. Bezahlt wird das Mammut-Vorhaben über Sponsorenleistungen und Startgebühren.

Planung und Finanzierung sind die eine Sache, das Wetter die andere. Zwar bringt ein bisschen Regen kein Drachenboot vom Kurs ab. Aber zu viel Wasser oder zu wenig kann das Aus bedeuten. „Vor vier Jahren gab es kein Fahren, nur das Fest“, erinnert sich Robert Ringel. Ab einem Wasserstand von 3,20 Metern bleiben die Drachenboote an Land. Die Elbe muss in ihrem Flussbett fließen und darf auch nicht zu flach werden. Schließlich wiegt ein leeres Boot

250 Kilogramm und hat mit seiner 20-köpfigen Besatzung an Bord und einem Gewicht von rund anderthalb Tonnen entsprechenden Tiefgang.

Die Anmeldungen zum Festival behält Christine Neugebauer im Blick und kennt die ganz Eifrigen. Wenn am 1. März,

17 Uhr, die Anmeldefrist beginnt, haben sich eine Minute später schon die streitbarsten Teams eingeloggt. „Das sind meistens die Wellness-Sechser und die Hausdrachen“, sagt sie. Das Gros der Mannschaften gibt sich lustige Namen, einige starten in Kostümen. Der Einfallsreichtum lasse zwar nach, stellt Robert Ringel fest. Spaß haben die Teams trotzdem. Schön, wer gewinnt. Wer nicht, geht feiern, das Elbhangfest bietet Trost wie Siegesfeier.

Noch können sich Teams zum Festival anmelden, die Startgebühr pro Boot kostet 335 Euro (inklusive Elbhangfest-Wochenendticket für jeden Paddler).

