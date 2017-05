Auf zum nächsten Rekord An Himmelfahrt wird das Kloster zum 15. Mal zum Wallfahrtsort für Blues- und Rockfans. Ein Künstler sticht besonders heraus.

Für Besucher des Blues- und Rockfestivals bietet sich – einmalig in Ostdeutschland – zu Himmelfahrt die Möglichkeit, die Blues-Koryphäe Henrik Freischlader live zu sehen. © privat

Irgendetwas müssen die Herren vom Mittelsächsischen Jugendverein (MJV) um Cheforganisator Erik Weichhold wohl richtig machen. Wenn sie am Donnerstag in der kommenden Woche (Himmelfahrt) und dem Freitag darauf zum 15. Mal das internationale Blues- und Rockfestival in Altzella veranstalten, ist das Ziel klar: Größer, besser und abwechslungsreicher soll es werden. Bislang ist ihnen das fast immer gelungen – Jahr für Jahr stellt das Festival neue Besucherrekorde auf.

„Und auch dieses Mal wird es am 25. und 26. Mai einen guten Grund geben, mit Freunden und Familie dem Alltag zu entfliehen“, sagt Weichhold. Besonderes Highlight soll der Auftritt von Henrik Freischlader, einem europaweit profilierten Bluesmusiker, werden. „Zumal er mit einem ganz speziellen Programm nach Altzella kommt. Gerade kam sein neuestes Album ‚Blues for Gary by Henrik Freischlader‘ auf den Markt’“, sagt der Musikkenner. Auf dem Album huldige er seinem großen Idol Gary Moore.

Der Auftritt Freischladers verdeutlicht, wozu es das Blues- und Rock-Festival hinter den ehrwürdigen Klostermauern Altzellas inzwischen gebracht hat: zu überregionaler Bekanntheit. Laut den Organisatoren habe das viel mit der Mischung aus Gemütlichkeit und erstklassiger Musik ohne den üblichen Kommerz zu tun. Das lasse die Bluesfans aus nahezu allen Bundesländern ins beschauliche Altzella strömen. Ebenso wichtig ist der Familiengedanke: Während Mama und Papa sich den Blues in die Ohren blasen lassen, gibt es für die Kleinen ein vielfältiges Programm mit Musik, Ponyreiten und diversen Spielen.

Besonders am Himmelfahrtstag wird es musikalisch vielschichtig. Dafür stehen die Auftritte des ungarischen Künstlers Matyas Pribojszki sowie dem Capital Blues Duo. Erstgenannter gehört heute zu den besten Mundharmonikaspielern des Kontinents.

Am zweiten Tag des Blues & Rock Festivals darf sich traditionell der junge Blues-Nachwuchs den Zuschauern präsentieren. Alle Besucher kommen dann wieder kostenlos auf das Festivalgelände. Namen wie Sascha Rother, The Ben Forrester Band aus den USA, Shophonks oder Early Fox werden zwar selbst Kennern der Szene noch nicht allzu viel sagen. Jedoch: „Wir sind sicher, dass sie eine Chance verdient haben. Deshalb haben wir sie in diesem Jahr ausgewählt“, erklärt Weichhold.

Diese Möglichkeiten für Nachwuchskünstler machten schließlich auch den Charme dieses Festivals aus. Dass es inzwischen bis weit über Nossen ausstrahlt, verdeutlicht unter anderem die in diesem Jahr zu beobachtende Reichweite der Werbung. Plakate, die auf das Blues-Spektakel hinweisen, hängen zum Beispiel in Cottbus, Halle an der Saale oder sogar in Böhmen im Nachbarland Tschechische Republik, wie auf der Facebookseite des Festivals zu sehen ist. Ob Erik Weichhold und seine Mitstreiter vom MJV in diesem Jahr die 1 500-Besucher-Marke knacken werden, bleibt abzuwarten. „Diese Grenze zu überschreiten, würde uns natürlich gefallen. Die Voraussetzungen sollten passen. Das Wetter macht hoffentlich auch mit“, sagt der 28-Jährige.

