Auf zum Frühjahrsputz!

Symbolbild. © Burkhard Lehmann

Görlitz. Mit dem Ziel, das alte Wegenetz am Weinberg wieder begehbar zu machen, plant der Bürgerrat Südstadt zusammen mit dem Bürgerrat Innenstadt-Ost und den Mitgliedern der Parkeisenbahn eine große Putzaktion am Sonnabend. Es geht darum, die Wege am Neißetalhang zwischen Obermühle und Weinberghaus von Laub und Müll zu bereinigen. Auftakt ist 8 Uhr auf dem Gelände der Parkeisenbahn, dann kann bis 14.30 Uhr mitgemacht werden. (szo)

Diese und viele weitere Veranstaltungen in der Region findet man im SZ-Veranstaltungskalender.

zur Startseite