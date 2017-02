Auf zu Krabat nach Slowenien Das 16. Krabatfest findet in Metlinka statt. In dieser Region hat der Schutzpatron der Sorben seine Wurzeln.

Die beiden Sagengestalten Krabat (Wolfgang Kraus) und der Schwarze Müller (Dieter Kliemek) werden beim 16. Krabatfest in Metlinke sicher mit von der Partie sein. © Archivfoto: René Plaul

Krabat ist nicht nur hier in der Lausitz ein Begriff, sondern auch in seiner ursprünglichen Heimat Kroatien. Denn die Sage führt bekanntlich auf den kroatischen Leibgardisten Johann von Schadowitz (1624-1704) aus Žumberak nahe der slowenischen Grenze zurück. Allerdings weiß die Herkunftsregion des Obristen von Schadowitz erst seit zwei Jahren, dass der kroatische Auswanderer Janko Sajatovic vor 300 Jahren nicht nur steile Karriere am sächsischen Hof gemacht hat, sondern als Krabat auch zur wichtigsten Sagengestalt der Lausitz wurde.

Inzwischen pflegen beide Krabatregionen regen Kontakt, gegenseitige Besuche inklusive. Auch eine Kooperationsvereinbarung wurde bereits abgeschlossen. Nun steht ein weiterer Höhepunkt bevor: Das 16. Krabatfest wird in Krabats Heimatregion stattfinden – zusammen mit dem dort traditionellen, immer sehr gut besuchten Weinfest. Deshalb heißt das Motto des diesjährigen Krabatfestes auch „Wein als Lebenselexir“. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Schließlich war auch Krabats Vater Besitzer eines großen Weingutes in der slowenischen Bela krajina, der Weisskrain.

Abstecher zum Weinfest

Natürlich ist die hiesige Krabatregion bei dem großen Fest im Mai in Metlinka mit dabei. Tanz- und Brauchtumsgruppen fahren mit, aber der Krabatverein möchte auch interessierte Privatpersonen mitnehmen, so der Vereinsvorsitzende Reiner Deutschmann.

Deshalb habe der Verein gemeinsam mit dem Reiseunternehmen Schmidt aus Radibor eine siebentägige Tour nach Slowenien und Kroatien organisiert, die zu den Wurzeln des Lausitzer Volkshelden sowie in die Kroatische Hauptstadt Zagreb und die Seefahrerestadt Senj führt. Geplant ist auch ein zweitägiger Abstecher zum Krabat- und Weinfest. Wer mitfahren will, sollte sich schnell anmelden, da die Reise nur stattfindet, wenn sich genügend Interessenten finden.

Das Fest in Krabats Heimat soll kein Einzelfall bleiben. Dem Krabatverein schwebt vor, es ein Jahr in der Lausitz und ein Jahr in der kroatisch-slowenischen Heimat des Lausitzer Volkshelden durchzuführen. „Wir müssen sehen ob unsere Zeit und Kraft dafür reichen. Immerhin liegen da 1 000 Kilometer dazwischen“, so der Krabatvereinsvorsitzende. Auf jeden Fall verstehe sich sein Verein als Mittler zwischen den zwei Regionen. (SZ)

Anmeldungen für die Bustour bei Schmidt-Reisen Radibor unter Telefon 035935-2860.

