Auf Zeitreise mit allen Sinnen Das Glashütter Uhrenmuseum bietet auch für Kinder Führungen an. Dabei kommen sogar Bananen zum Einsatz.

Dem elfjährigen Adrian (li.) aus Glashütte hat die Kinderführung so gut gefallen, dass er zum zweiten Mal gekommen ist, um sich mit Julia Abram auf eine Zeitreise zu begeben. © Karl-Ludwig Oberthür

Vierzehn Kinderaugen schauen auf Julia Abram. Die 28-Jährige lächelt und stellt eine kleine Sanduhr auf den Fußboden. Die Kinder haben sich im Halbkreis hingesetzt und sind gespannt. Was kommt nun? Vor wenigen Minuten sind sie auf der Treppe von der ersten zur zweiten Etage des Uhrenmuseums gelaufen und sollten die Stufen zählen. Gleich mehrfach hört Julia Abram die richtige Antwort: „24“. Die meisten Kinder wissen auch, dass diese Zahl in der Zeitmessung eine Bedeutung hat. „Jeder Tag hat 24 Stunden“, sagt die zwölfjährige Lisa. Julia Abram nickt. „Richtig!“

Nun sitzen alle in der Ecke des großen Flurs. „Jetzt lade ich euch zu einem Experiment ein.“ Julia Abram möchte den Kindern zeigen, wie unterschiedlich das Zeitgefühl sein kann und zeigt auf die Sanduhr. „Der Sand braucht eine Minute, bis er hier durchgelaufen ist“, sagt sie. Jedes Kind soll jetzt die Augen schließen. „Öffnet sie erst, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Minute herum ist.“ Die Kinder befolgen die Anweisung. Nach einer halben Minute öffnen die Ersten die Augen. Julia Abram hält den Zeigefinger vor den Mund und bittet um Ruhe. Nach weiteren 30 Sekunden schauen die nächsten vier Kinder auf. Nun beobachten alle das Mädchen, dessen Augen noch immer zugekniffen sind. Julia Abram bleibt entspannt. Sie weiß, dass es dauern kann. Und so ist es. Erst nach mehr als zwei Minuten schaut nun auch das Mädchen auf.

Dass alles seine Zeit hat, erfahren die Kinder beim nächsten Experiment. Julia Abram holt zwei Teller mit Bananenstückchen hervor und bittet jedes Kind, je ein Stück zu nehmen. „Welche Bananenstückchen sind frisch, welche nicht? Schätzt mal!“ Die Kinder schauen sich die Stückchen genauer an, schnuppern und geben Tipps ab. Alle liegen richtig. Die reiferen haben eine leicht bräunliche Färbung. Und fast alle Kinder gestehen, dass sie lieber reifere Bananen essen, weil sie süßer sind.

Julia Abram hört zu und wirkt zufrieden. Das Konzept ihrer Führung, eine Zeitreise anzubieten, die alle Sinne ansprechen soll, geht auch an dieser Station auf. Obwohl sie erst im vorigen Jahr ihr Literatur- und Geschichtsstudium abgeschlossen hat, wirkt sie sehr sicher. Man spürt, dass sie sich in ihrer Rolle wohlfühlt. Die Erfahrungen, die die junge Dresdnerin bei ihren Studentenjobs als Rhetorikkursleiterin und als Gästeführerin sammeln konnte, kommen ihr hier zugute. Sie weiß, wie viel sie ihren Zuhörern zumuten kann und wann mal was Neues dran sein sollte. Und dieser Moment ist gerade erreicht. Sie bittet in den nächsten Raum. Hier stellt Julia, die sich von den Kindern duzen lässt, Ferdinand Adolph Lange vor. Der kam vor vielen Jahrzehnten nach Glashütte, um hier die Uhrenindustrie aufzubauen, erzählt sie. „Wir nennen ihn einfach Ferdinand.“ Julia Abram erklärt kurz etwas zu der Zeit, in der alle in der Runde „noch Quark im Schaufenster waren“. Ein bisschen Geschichte muss sein. Dann wird es wieder praktisch.

Kinder für Uhren und Zeitmesser begeistern

Im nächsten Raum stellt sie eine Holzkiste auf den Fußboden, klappt sie auf und holt zwei Uhren heraus. „Was sind das für Uhren?“ Adrian, der zu den Größeren in der Gruppe gehört, weiß die Antwort: „Das sind Taschenuhren.“ Dann holt Julia Abram eine lange Feder und Zahnräder aus der Kiste und erklärt, was eine Uhr antreibt. Dazu stellt sie noch ein etwa 15 Zentimeter großes Modell einer Hemmung auf den Boden. Der kleine Moritz darf daran drehen und den anderen Kindern zeigen, wie es zum Ticken in der Uhr kommt.

Während Julia Abram den Kindern die wichtigsten Teile der Uhr erklärt schauen einige Erwachsene zu. Es sind die Eltern und Großeltern, die die Kinder für diese Führung angemeldet haben. Julia Abram bringt das nicht aus dem Konzept. Sie hat sich in das Thema eingelesen. Wenn’s Fragen gab, hat Museumsleiter Reinhard Reichel und sein Team geholfen. Das Museum hat lange überlegt, wie man Kinder für Uhren und Zeitmessung begeistern kann. Nun hat das Uhrenmuseum mit den Kinderführungen die Antwort gefunden. Die Nachfrage ist so groß, dass es schon Absagen gab.

Der elfjährige Adrian ist schon das zweite Mal dabei und wieder begeistert, dass er am Uhrmachertisch Platz nehmen darf. So wie Moritz schaut er sich unter der Lupe die kleinen Zahnräder an. Kurz vor dem Ende der gut einstündigen Tour verrät Julia Abram noch ein Geheimnis. „Schaut euch mal die Uhren an, wie stehen die Zeiger?“ Die Kinder inspizieren die Armbanduhren in der Vitrine. „Es ist immer 10 nach 10 oder 10 vor zwei“, sagt Adrian.

„Das ist das Uhrengesicht. Es orientiert sich an unserem Gesicht. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr: Die Uhr lacht!“, sagt Julia Abram und fragt: „Könnt ihr das auch?“ Die Kinder können. Sie strecken die Zeigefinger aus und halten sie vors Gesicht und lächeln. Zum Ende der Führung darf jedes Kind noch ein Bild seiner Lieblingsuhr malen – und mitnehmen.

Kinderführungen nach Absprache und vom 18. bis 21. April, jeweils 10.30 - 11.30 Uhr, Platz für 10 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, Eintritt plus ein Euro Gebühr.

