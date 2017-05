Auf Zeitreise in der Wartburg Wolfgang Häusler wohnte früher über der Gaststätte. Der neue Eigentümer ließ ihn nochmal einen Blick hineinwerfen.

Die Wartburg im Jahre 1961.

Kaum steht Wolfgang Häusler vor der Wartburg, kommen die Erinnerungen in ihm hoch. Der Riesaer hat in den 1950er und 60er Jahren gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester in einer Wohnung im zweiten Stock über dem damaligen Restaurant gewohnt Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude wird nach fünfzehn Jahren Leerstand wieder zum neuen Leben erweckt. Eine Gaststätte mit Biergarten und darüber liegenden Wohnungen soll entstehen, alles so originalgetreu wie möglich. Häusler wird an diesem Tag Zeuge der voranschreitenden Bauarbeiten und erzählt, wie es dort in seiner Jugend aussah.

Blickte man aus dem Giebel- oder Mansardenfenster der zweiten Etage, gab es immer viel zu sehen. Zum Beispiel den Feierabendalltag der Arbeiter aus dem Stahlwerk. Nach dem Schichtwechsel im Werk strömten die Arbeiter über die damals noch viel genutzte Blechbrücke in Richtung Bahnhof und Stadt. Da viele Arbeiter aus den umliegenden Städten und Dörfern stammten, warteten jeden Nachmittag die Personenzüge, um sie wieder nach Hause zu bringen. Ein großer Teil der Stahlwerker steuerte aber vor dem Bahnhof erst einmal die Wartburg an. Dann drang das Stimmengewirr durch das ganze Haus. Besonders lebhaft ging es im Gasthof zu, wenn im Werk Zahltag war. „Dann warteten aber schon die Frauen vor der Wartburg, um die Lohntüten ihrer Männer in Gewahrsam zu nehmen“, erzählt Wolfgang Häusler. Sonst wäre ein großer Teil dieses Geldes in die Kasse der Kneipe gegangen.

„Interessant war es auch zu beobachten, wenn vom Viehhändler Fricke nebenan auf der Brückenstraße Rinder über die Blechbrücke zum Verladen auf der Güterrampe geführt wurden“, erinnert sich Wolfgang Häusler. Besonders die Geräusche klingen ihm noch deutlich in den Ohren. „Ständig hörte man aus den Werkhallen die Huptöne, wenn nach einem Brückenkran gerufen wurde.“ Oft konnte man auch die Fahrgeräusche der Lkws und Busse hören, die den Bahnhofsberg hinauf fuhren. An der Ecke vor der Wartburg mussten sie immer schalten, dazu wurde danach meist kräftig Zwischengas gegeben.

An den Wochenenden drang vom Stadion der „Tor“-Schrei herüber – oder das enttäuschte Stöhnen bei einer vergebenen Torchance. „Vor dem Bau der Sitzplatztribüne konnten wir vom Fenster aus sogar die Heimspiele von Stahl Riesa beobachten“, weiß Wolfgang Häusler noch. Und Freitags wurde in der Wartburg immer gekegelt. Auch das Rollen der Kugel auf der Bahn, das Umfallen der Holzkegel und der begeisterte Jubel bei dem Spielergebnis „Alle Neune!“ wurden von Hausbewohnern und Nachbarn gehört.

Den größten Krach verursachte jedoch die Bahn. Oft waren es Roll- und Pfeifgeräusche sowie Lautsprecherdurchsagen. Großen Anteil daran hatte der Güterverkehr. Viele Güterzüge wurden in Riesa zusammengestellt und warteten in den Abendstunden vor der Blechbrücke auf das Abfahrsignal. „Wenn die Heizer die Kessel feuerten, öffnete sich immer mit lautem Knall das Sicherheitsventil. Alle Bewohner zuckten dann vor Schreck zusammen.“ Auch an die sowjetischen Dieselloks erinnert er sich. „Mussten diese starken Loks, auch ‚Taigabüffel‘ genannt, einen Güterzug in Richtung Chemnitz ziehen, vibrierte das ganze Haus, und die Standuhr im Wohnzimmer gab Töne von sich“.

Seine Zeit in der Wartburg wird Wolfgang Häusler nie vergessen. Er ist aber froh über die Arbeiten am Haus und ist gespannt, was der neue Eigentümer aus dem Gebäude machen wird. Wenn die Bauarbeiten beendet sind, will er das neue Restaurant besuchen. Es soll voraussichtlich im Sommer 2018 eröffnet werden.

