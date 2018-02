Was macht eigentlich …? Auf Weltreise mit der ganzen Familie Maik Petzold holte im Triathlon WM-Bronze nach Bautzen. Seiner Heimat ist der zweimalige Olympia-Teilnehmer treu geblieben.

Familienfoto aus Neuseeland: Nadine und Maik Petzold sind mit ihren Kindern Jolanda und Leonardo gerade auf einer spannenden Weltreise. Sie nennen sie auch „Erziehungsurlaub“. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Bautzen. Maik Petzold ist gerade ziemlich schwer zu erreichen. Bautzens erfolgreichster Sportler ist verreist: ganz weit weg, auf die andere Seite der Welt, dorthin, wo er nicht jeden Tag eine stabile Internetverbindung zur Verfügung hat. „Es ist die Reise unseres Lebens“, schwärmt der Mann mit den rotblonden Locken und dem Sommersprossengesicht, das in seiner Heimatstadt Bautzen und der Oberlausitz so gut wie jeder kennt: 2009 hat Maik Petzold bei der Triathlon-Weltmeisterschaft in Australien die Bronzemedaille geholt – eine Sensation war das damals und sein größter sportlicher Erfolg. Zwölfmal hat er an Weltmeisterschaften teilgenommen, zweimal an Olympischen Spielen. Vor vier Jahren hat er seine Karriere als Profisportler beendet. Er hatte genug vom anstrengenden Leistungssport. Er wollte eine Familie gründen, ein Haus bauen, ein normales Leben führen. Er hat seine große Liebe Nadine geheiratet, 2013 kam Töchterchen Jolanda auf die Welt, anderthalb Jahre später ihr Bruder Leonardo.

Seiner Heimat ist der sympathische Sportler immer treu geblieben. Er lebt nach wie vor in seiner Geburtsstadt Bautzen. Hier hat sich die Familie ein Häuschen gebaut, hier will sie bleiben. Nach seiner aktiven Zeit als Profisportler hat Maik Petzold drei Jahre lang an der Bautzener Berufsakademie Betriebswirtschaft studiert – Fachrichtung Marketing. Seit dem Sommer hat er seinen Abschluss in der Tasche.

Ein Marketing-Experte ist er schon viel länger: Bei jedem Auftritt und jeder Gelegenheit schwärmt er für seine Heimatstadt und die Oberlausitz, macht Werbung für die Region, wo er auch hinkommt. Jahrelang war Petzold als „Botschafter der Oberlausitz“ ganz offiziell Teil einer Werbekampagne der Marketinggesellschaft Oberlausitz, aber diesen Titel hat er nie gebraucht.

40. Geburtstag in Neuseeland gefeiert

Jetzt aber, zwischen Studienabschluss und Berufseinstieg, hat er sich erst noch einmal davon gemacht – und seinen 40. Geburtstag im Januar in Neuseeland gefeiert. Mit ihrer Weltreise haben sich die Petzolds einen großen Traum erfüllt. Seit Weihnachten sind sie mit ihren beiden Kindern in Neuseeland unterwegs. Mit einem Mietwagen haben sie das Land vom Norden aus an der Ostküste entlang in Richtung Süden bereist, an der Westküste geht es gerade wieder zurück. „Wir haben wunderschöne Landschaften erkundet, einige meiner ehemaligen neuseeländischen Triathlonkollegen besucht und zahlreiche neue Bekanntschaften geschlossen“, erzählt Maik Petzold. In Christchurch habe die Familie sogar einige Tage bei einer ehemaligen Bautzenerin und ihrem neuseeländischen Lebenspartner gewohnt.

„Für unsere kleine Familie ist diese Reise natürlich auch eine große Herausforderung“, erzählt Maik Petzold. „Die haben wir bis jetzt aber sehr gut gemeistert.“ Die vielen schönen Momente gemeinsam als Familie seien jeden Cent wert, da vergesse man ganz schnell auch die stressigen Momente. Und schmunzelnd nennt er seine Reise auch „Erziehungsurlaub“.

Wenn Familie Petzold in einigen Tagen zurückkommt vom anderen Ende der Welt, dann wird für den 40-Jährigen ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Welcher das sein wird, das hat Maik Petzold noch nicht ganz entschieden. „Mir stehen zwei Optionen offen“, sagt er. Mehr will er noch nicht verraten. Nur so viel: Auch beruflich wird er in seiner Heimatstadt Bautzen bleiben. Maik Petzold lacht: „Es bleibt spannend. Genau das liebe ich am Leben.“

