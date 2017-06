Auf weitere fünf Jahre Heidenau und Benesov feiern silberne Hochzeit. Dafür haben sie sich einen besonders schönen Platz ausgesucht.

Kaum ist der eine offizielle Empfang zu Ende gewesen, folgte schon der nächste. Nachdem am Donnerstag das Ende von vier Jahren Baustelle in der unteren Orangerie des Barockgartens Großsedlitz gefeiert wurde, folgte am Sonnabend schon eine Silberhochzeit. Heidenau und das tschechische Benesov feierten mit rund 100 Gästen ihre seit 1992 bestehende Städtepartnerschaft. Kontakte gibt es zum Beispiel zwischen den Gymnasien, den Senioren und Verwaltungen. Der Städtepartnerschaftsverein koordiniert einige Verbindungen und organisiert unter anderem regelmäßige Treffen zwischen Einwohnern beider Städte. Und die sollen nun auch in den nächsten fünf Jahren fortgesetzt werden. Das haben die beiden Bürgermeister am Sonnabend per Unterschrift unter den Vertrag besiegelt.

Die anschließende Führung durch den Barockgarten war zweisprachig. Damit will sich der Park nach den Bauarbeiten nun auch bei den Besuchern aus dem Nachbarland weiter ins Gespräch bringen.

Der nächste Heidenau-Benesover-Termin ist die Sommersonnenwende am 24. Juni in Benesov.

