Auf Weihnachtsmarkt gezündelt Ein 17-Jähriger steht in Verdacht, einen Stand und eine Miettoilette in Bernstadt in Brand gesetzt zu haben. Größerer Schaden konnte verhindert werden.

Symbolbild. © Matthias Weber

Ein Jugendlicher soll am Montagabend, gegen 20 Uhr, an einem Stand und einer Miettoilette auf dem Weihnachtsmarkt in Bernstadt gezündelt haben. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. „Ein Zeuge hat ihn gesehen.“ So steht nun ein 17-Jähriger aus Bernstadt in Verdacht, bei dem ein Atemalkoholtest 0,7 Promille anzeigte. Die Polizei habe ihn vernommen und den Eltern übergeben, so Knaup.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Größerer Schaden sei nicht entstanden, sagt der Polizeisprecher. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. (szo/tc)

