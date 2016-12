Gut zu wissen Auf weihnachtlicher Tournee durch Seniorenheime Kara, Leon und Emily haben bei ihrem Musiklehrer eigentlich Einzelunterricht. Als Band beglückten sie nun andere.

Leon, Emily und Karla (v. l.) proben mit Lehrer Michael Süßbrich. In den vergangenen Wochen sind sie mit ihrem Programm in Seniorenheimen aufgetreten. © Andreas Weihs

Sein Traum ist es, mal in einer kleinen Band zu spielen. Seit zwei Jahren lernt Leon Boxberger Gitarre. Einmal stand der Zwölfjährige mit Klassenkameraden auf der Bühne des Freitaler Stadtkulturhauses. Doch sonst fehlt dem Nachwuchsmusiker das Gemeinschaftserlebnis beim Musizieren. „Vorspiele sind aber wichtig, um voranzukommen und später auch an einem Instrument zu bleiben“, sagt sein Lehrer Michael Süßbrich, der ehrenamtlich unterrichtet. Deshalb suchte der 54-Jährige für seine Schüler nach kleinen Auftrittsmöglichkeiten. Über Leons Mutter, die im Altenpflegeheim der Diakonie in Dresden-Plauen arbeitet, gab es im Advent die ersten Auftritte vor Senioren: Zusammen mit der elfjährigen Kara Heimann aus Rabenau und der 13-jährigen Emily Zeidler aus Freital musizierte Leon am zweiten Advent für die Heimbewohner in Dresden-Plauen. An zwei anderen Adventssonntagen traten die drei mit ihrem Lehrer im DRK-Seniorenheim „Herbstsonne“ in Freital-Hainsberg sowie in der DRK-Seniorenwohnanlage im Palitzschof in Freital-Döhlen auf. Für die Kinder war der Besuch zugleich auch Neuland. Nur Leon kannte das Leben im Heim schon etwas über seine Mutter. Doch die Musik verband Jung und Alt. Gut 20 Minuten dauerte das kleine Programm, das die Gäste teils auf vier Etagen nacheinander aufführten. Leon, Kara und Emily hatten mit ihrem Lehrer fünf Weihnachtslieder auf der Gitarre einstudiert - dazu den Gesang. An seinem runden Tisch im Wohnzimmer stimmt Michael Süßbrich mit den Kindern noch einmal „Guten Abend, schön Abend an“. Dann erzählen sie, wie es war. Auch davon, wie demente Heimbewohner von den alten Weihnachtsliedern berührt wurden. „Eine Frau stimmte ohne Text kräftig mit ein. Eine andere streichelte glücklich ihrer Puppe über den Kopf“, sagt Kara. In der Seniorenwohnanlage im Palitzschof gestalteten die Kinder sogar die Weihnachtsfeier mit aus. „Dort sangen besonders viele mit, sie kannten auch die Texte gut“, blickt Emily zurück.

„Ich habe in jungen Jahren auch einmal mit Freunden im Pflegeheim in Dresden-Löbtau gespielt“, erinnert sich Michael Süßbrich. Er schlägt vor: „Wir könnten das wieder mal machen, vielleicht auch im Kinderheim hier in der Nähe – und auch zu den Freitaler Kulturalltagen.“

Süßbrich hat sich das Gitarrespielen autodidaktisch beigebracht. Er spielt und unterrichtet nicht nach Noten, sondern nach Akkorden und Tabulaturen-Listen. „Die größte Arbeit des Lehrers ist es, die Kinder zu motivieren.“

