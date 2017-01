Handball Auf verlorenem Posten Die SG Zabeltitz/Großenhain verliert daheim deutlich. Der Verbandsligist geht schweren Zeiten entgegen.

Einen schweren Stand wie hier Kreisspieler Johannes Hönicke (Bildmitte) hatten die Akteure der SG Zabeltitz/Großenhain gegen Favorit Lok Pirna Dresden 2. Die tapfer kämpfenden Gastgeber konnten eine 28:35-Niederlage nicht verhindern.

Nur selten hatte Torjäger Tobias Kreutzmann so viel Platz vor dem generischen Torwart. Doch auch dank seiner Treffer hielt sich die Niederlage zahlenmäßig noch in Grenzen.

Im Hinspiel gegen die zweite Mannschaft des HSV Lok Pirna Dresden erzielte Handballverbandsligist SG Zabeltitz/Großenhain 28 Treffer. So auch im Rückspiel auf heimischem Parkett. Doch was im Herbst noch für einen Punkt reichte, bedeutete diesmal eine Sieben-Tore-Pleite gegen den nunmehr neuen Spitzenreiter der Verbandsliga Ost. Für die Gastgeber stehen nun wohl schwere Zeiten an. Denn die neuerliche Niederlage lässt die Zabeltitz-Großenhainer auf den vorletzten Platz abdriften.

Dabei begannen die Schützlinge von Trainer Veit Jurack nun gerade nicht wie ein Abstiegskandidat. Die Gastgeber begannen ziemlich druckvoll und führten nach fünf Minuten dank dreier Tore von Kreutzmann mit 3:2. Doch dann nahm das Desaster seinen Lauf. Großenhain kassierte viele einfache Tore. Die Keeper fanden einfach kein Mittel gegen die überaus variablen Würfe des Favoriten. Daran änderte auch eine Auszeit zunächst nichts. Über die Stationen 5:8 und 8:12 hatten die Gäste relativ leichtes Spiel. Als dann mal für ein paar Minuten Bruder Leichtsinn einzog, reichte eine Auszeit-Ansprache des Trainers, um die Lok wieder in Fahrt zu bringen. Schonungslos nutzte Pirna-Dresden seine zahlreichen schnellen Gegenstöße zu Toren. Zudem leistete sich Zabeltitz/Großenhain weiterhin viel zu viele einfache Ballverluste. Auch die immer wieder versuchten Anspiele zum Kreis auf den „wühlenden“ Johannes Hönicke klappten höchst selten. Zum Ende der ersten Hälfte brachten dann die beiden Unparteiischen mit zwei Zeitstrafen gegen die Gastgeber noch unnötige Unruhe ins Spiel. Beim 11:19 zum Seitenwechsel deutete sich ein Debakel an.

Dazu kam es aber dann doch nicht, weil sich die Gastgeber in Hälfte zwei ein wenig stabilisierten. Zwar ging am Kreis nach wie vor sehr wenig, wurden zudem sogenannte hundertprozentige Chancen versiebt. Doch der nun im Tor stehende Jens Gehrke fand sich ein wenig besser zurecht. Als dann Hönicke mit seinem ersten Treffer vom Kreis auf 15:25 verkürzte, starteten die Gastgeber eine kleine Druckperiode. Die Pirna-Dresdner Lok wurde zudem durch eine Rote Karte kurzzeitig gebremst. Eine Viertelstunde vor Schluss hatten die Gastgeber dann wieder den Sieben-Tore-Rückstand hergestellt. Ernsthaft in Schwierigkeiten gerieten die Gäste aber trotzdem nicht. Jedes Tor der Einheimischen beantworteten sie postwendend mit einem eigenen Treffer.

Mit einigen unglücklichen Entscheidungen trugen die beiden Referees zusätzlich dazu bei, dass die Aufholjagd nicht so richtig in Gang kommen konnte. So gaben sie in der 53. Minute trotz Stürmerfoul der Gäste einen Siebenmeter für Lok. Spielentscheidend war das allerdings letztlich nicht, weil Pirna-Dresden sehr routiniert, teilweise auch mit einem Hauch Arroganz durchspielte. Zudem hatte Zabeltitz/Großenhain mehrfach Pech bei Latten- und Pfostentreffern.

Am Ende skandierten die Gäste „Auswärtssieg“, während die Gastgeber trotz tapferer Gegenwehr mit dem 28:35 zufrieden sein mussten.

