Auf Verbrecherjagd in Bautzen Autorin Daniela Wiedmer veröffentlicht ihren vierten Oberlausitz-Krimi. Der knifflige Fall spielt zum ersten Mal zwischen Reichenturm und Ortenburg.

Daniela Wiedmer sitzt mit ihrem Krimi in der großen Eiche am Bautzener Stadtwall. Dort spielt eine entscheidende Szene. © Steffen Unger

Die große Eiche am Stadtwall spendet kühlenden Schatten. Ein paar Kinder trollen sich mit ihren Erzieherinnen durch den Park, die Mitarbeiter der BBB machen sich über ein blühendes Beet am Springbrunnen vor dem Kirchgemeindehaus her. Daniela Wiedmer beobachtet die Szenerie. „Dieser Ort spielt wie viele andere Plätze Bautzens in meinem jüngsten Buch eine Rolle. Eine Freundin gab mir den Tipp, hier mal für einen Tatort vorbeizuschauen“, sagt sie schmunzelnd. Mit „Gespaltene Seele“ legt die Autorin ihren ersten Krimi vor, in dessen Mittelpunkt die Spreestadt steht.

Daniela Wiedmer blättert in ihrem Buch. Bereits auf Seite neun gibt es den ersten Mordfall. Eine Tote liegt in der Reichenstraße hinter einer verschlossenen Bürotür. „Ich finde, ein Krimi muss mit einem Knall beginnen und der Mord muss Stil haben“, sagt die 30-Jährige. Ihren ersten Krimi veröffentlichte sie vor drei Jahren. Dieser historische Roman „Der mörderische Sagenkreis zu Görlitz“ spielte in ihrer Heimatstadt um 1870. Durch Totschlag lässt sie darin ihr erstes Opfer sterben, zwei weitere folgen ihm noch – einer wird vom Hund zerfleischt, der andere von einer Kutsche überfahren. Eine Buchhändlerin ermittelt selbstverständlich in diesem Fall.

In ihrem Bautzen-Krimi müssen sich nun die Kommissare Esther Behrens und Max Kawka der Leiche samt blutverschmiertem Büro annehmen. Überhaupt hat sich Daniela Wiedmer ihren neuen Figuren und Schauplätzen anders als in ihren bisher drei Görlitzer Krimis genähert. „Ich habe mehrere Spaziergänge durch die Stadt gemacht. Hier kenne ich mich weniger gut aus, als vor der eigenen Haustür. Ich wollte schließlich auch das Flair der Stadt hineinbringen“, sagt die Buchhändlerin. Nach ihrer Ausbildung begann sie 2014 bei der Buchhandlung Kretschmar auf der Steinstraße. Quasi vom ersten Tag baten sie ihre Kolleginnen, doch auch mal an der Spree auf dem Papier zu morden.

Kleine Geschichten am Beginn

Dabei begann die literarische Karriere von Daniela Wiedmer mit kleinen Gedichten. „Das Schreiben gehört schon immer zu mir“, sagt sie. Ihre erste Schreibmaschine bekommt sie gerade eingeschult von ihrer Großmutter, sie kauft ihr auch mit 12 Jahren den ersten Computer. Zu den Reimereien kommen bald Kurzgeschichten, auch Charakter aus der Anime-Welt – japanische Cartoons – erschafft sie. Nebenbei schmökert die Schülerin alles, was ihr in die Hände fällt. Auch aus diesem Grund entscheidet sie sich nach dem Abitur, Germanistik zu studieren.

Doch während des Studiums in Chemnitz merkt die Görlitzerin, dass sie einen anderen Weg einschlagen möchte. Schon damals benutzt sie am liebsten Zugfahrten, um Gedanken in Wörter und Sätze zu formen. An einem Liebesroman versucht sie sich in dieser Zeit. Sogar ein Verlag interessiert sich für diesen Stoff. Dann kommt eine Absage. Diese Ablehnung knabbert am Selbstbewusstsein der zierlichen Frau. Vielleicht widmet sie sich seitdem vorrangig der Kriminalliteratur.

Hilfe von Profis geholt

Auch beim Bautzener Fall bleibt es selbstverständlich nicht bei einer Leiche zwischen Reichenturm und Ortenburg. Allerdings hat sich Daniela Wiedmer für ihre neue Episode nicht nur Hilfe von Bautzen-Kennern, sondern auch von einem Polizisten und einer angehenden Staatsanwältin geholt. „Meine Görlitz-Krimis spielen im 19. Jahrhundert. Da kann man sich als Autorin auch Freiheiten herausnehmen. Aber spielt ein Buch in der Gegenwart, müssen die Fakten stimmen. Da ist es nicht hilfreich, zu viel CSI zu sehen“, sagt die Autorin. So wollte sie unter anderem wissen, wann die Kriminalpolizei eingeschaltet wird, wie Fingerabdrücke genommen werden oder wie ein Verhörraum aussieht.

Aus diesem Grund gibt in es in der „Gespaltenen Seele“ keinen venezianischen Spiegel, wie er in vielen Krimi-Serien zu sehen ist, um einem Täter aus einem zweiten Raum ungesehen beobachten zu können. Fingerabdrücke werden nicht mit Pulver, sondern elektronisch genommen. „Da musste ich die Szene dann noch mal umschreiben“, sagt Daniela Wiedmer. Überhaupt hat sie sieben Anläufe für den Bautzen-Krimi genommen, bis die ersten Seiten ihrem kritischem Blick Stand gehalten haben. „Der Charakter meiner Protagonisten entwickelt sich im Kopf, dann beginne ich zu schreiben. Wenn ich merke, dass es läuft, skizziere ich mir knapp den Fortgang der Geschichte per Hand auf Papier.“

Abschied von Bautzen

Zu weit treibt die Görlitzerin ihre Geschichte aber auf diese Weise noch nicht voran. „Wenn alles schon vor mir liegt, habe ich keine Lust mehr, es aufzuschreiben. Meine Figuren müssen sich auch noch entwickeln dürfen“, sagt sie. Bereits jetzt sitzt sie schon wieder an drei neuen Projekten. Einen weiteren historischen Görlitz-Krimi möchte sie genauso wie einen Krimi für Kinder schreiben. Auch die Bautzener Kriminalisten sollen weiter ermitteln. Allerdings wird sie ihr nächster Fall von der Spree an die Neiße führen.

Denn auch Daniela Wiedmer verabschiedet sich von Bautzen und ihrem Beruf als Buchhändlerin. Stattdessen beginnt sie im September beim Landkreis Görlitz mit einer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Angst, dass sie dann nicht mehr zum Schreiben kommt, hat sie nicht. Schließlich gibt es bei der Behörde Außenstellen, zu denen sie mit der Bahn fahren kann. Und im Zug arbeitet – und mordet – die Krimi-Autorin immer noch am liebsten.

Der Krimi „Gespaltene Seele“ ist für 12,90 Euro in der Buchhandlung Kretschmar in Bautzen erhältlich.

