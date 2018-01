Auf und neben dem Jakobsweg Pilgergeschichten mit Monika Gerdes gibt es am 30. Januar in Niesky zu hören. Weitere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender: www.sz-veranstaltungskalender.com

Monika Gerdes © MDR

Niesky. Unter dem Motto „Auf und neben dem Jakobsweg“ berichtet Monika Gerdes am 30. Januar, ab 18 Uhr, in der Stadtbibliothek auf dem Zinzendorfplatz 10 in Niesky von ihren Pilgererlebnissen.

Ob sie selbst die Wanderschuhe schnürt oder als Herbergsmutter bei sich zu Hause müde Pilger empfängt– Monika Gerdes hat in den letzten Jahren viel erlebt.

Der Eintritt kostet drei Euro. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

