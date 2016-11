Auf und davon Bautzen hat mit einem Schlag einen Großteil seiner Fernbusverbindungen eingebüßt – zumindest vorerst.

Zuerst hatten die Anbieter Mein Fernbus und Flixbus fusioniert. Nach der Übernahme von Postbus ist nur noch Branchenprimus Flixbus unterwegs. Das Unternehmen verbindet viermal in der Woche Bautzen mit Berlin. Die früheren Verbindungen von Postbus sind ersatzlos weggefallen. Ab Frühjahr sollen wieder mehr Ziele ab Bautzen angesteuert werden. © PR

Köthen statt München und Dessau statt Köln. Galt Bautzen bislang gut ins deutsche Fernbusnetz eingebunden, hat die Region jetzt plötzlich einen großen Teil seiner Verbindungen eingebüßt. Von den vier großen Fernbuslinien ist nur die nach Berlin mit der Verlängerung nach Dessau und Köthen übriggeblieben. Die beiden Strecken über unterschiedliche Routen quer durch Deutschland nach Köln sowie das Angebot nach München sind indes aus dem Fahrplan verschwunden. Eine Folge des Übernahmedeals, bei dem Branchenprimus Flixbus im August seinen ärgsten Mitbewerber Postbus geschluckt hatte.

Vor genau eineinhalb Jahren hatte sich das Tochterunternehmen der Post als erster Anbieter in die Oberlausitz vorgewagt. Der Linie von Görlitz über Bautzen, Berlin und Hannover nach Köln folgte bald eine weitere Ost-West-Verbindung, die zwischen Görlitz und Köln unter anderem Stopps in Bautzen, Erfurt und Düsseldorf ansteuerte. Vor einem Jahr schickte Postbus zudem Busse zwischen Görlitz und München über Bautzen und Nürnberg auf die Reise. Beinah zeitgleich stieg schließlich auch Flixbus ein, etablierte die Verbindung von Görlitz über Bautzen nach Berlin.

Weitere Verbindungen im Frühjahr geplant

Doch nach der Übernahme werden die Linien-Karten nun offenbar neu gemischt. „Flixbus wird teilweise bestehende Konzessionen von Postbus übernehmen. Der Großteil der Postbus-Strecken wird aber schon jetzt parallel von Flixbus angeboten, so zum Beispiel die Strecke von Görlitz und Bautzen nach Berlin“, erklärt Flixbus-Sprecherin Marie Gloystein auf die Frage, warum die alten Verbindungen von Postbus in Richtung Westen und Süden der Republik aus dem Programm geflogen waren. Tatsächlich decken sich diese früheren Postbusrouten zum großen Teil aber gar nicht mit den bisher aus der Oberlausitz heraus direkt angesteuerten Zielen von Flixbus.

Die Post selbst hatte sich seinerzeit stets zufrieden mit der Entwicklung der Strecken nach Köln und München gezeigt. Konkrete Fahrgastzahlen hatten beide Unternehmen wohl auch mit Blick auf die Konkurrenz nie veröffentlicht. Immerhin plant Flixbus aber bereits, die Strecken schon bald wiederzubeleben und somit die Oberlausitz wieder besser in das deutsche Fernbusnetz einzubinden. „Wir planen, im Frühjahr des nächsten Jahres weitere Verbindungen in der Region zu starten, hier werden dann auch vormals durch Postbus angebotene Strecken dabei sein“, kündigt Marie Gloystein an. Derzeit laufe aber noch die Planungs- und Genehmigungsphase, weshalb noch keine näheren Details zu konkreten Reisezielen und Angeboten genannt werden können, so die Sprecherin.

Links zum Thema Kommentar: Keine Konkurrenz, weniger Angebot

Fahrplan nach und nach ausgedünnt

Bereits im August hatte Flixbus die bisherige Verbindung von Görlitz über Bautzen in Richtung Berlin – mit Bedarfshalten in Kleinwelka, Neschwitz, Königswartha, Groß Särchen und Wittichenau – bis nach Dessau und Köthen verlängert. Die Strecke wird aktuell viermal in der Woche bedient.

Zum Start des Berlin-Angebots hatte Flixbus allerdings noch bis zu viermal täglich die grünen Riesen zwischen beiden Städten an der Spree pendeln lassen, den Fahrplan seitdem aber nach und nach ausgedünnt. Dadurch, dass Postbus nicht mehr auf der Strecke fährt, ist das Angebot für Fernbusreisende zusätzlich kleiner geworden. „Generell sind wir an einer bedarfsgerechten Gestaltung unserer Fahrpläne interessiert. Wir werden deshalb in den kommenden Wochen und Monaten die Fahrgastzahlen auf der Strecke intensiv beobachten und die Verbindung im Bedarfsfall aufstocken“, sagt Maria Gloystein.

Spannend ist angesichts der neuen Wettbewerbssituation auch die mögliche Entwicklung der Fahrpreise. Auf der Strecke nach Berlin hatte Postbus den Konkurrenten früher noch unterboten. Bei Flixbus ist das Ticket im besten Fall jetzt ab 11,90 Euro zu haben. Preiserhöhungen seien nicht geplant, versichert Marie Gloystein. „Wir stehen nach wie vor im Wettbewerb zu anderen Verkehrsmitteln wie Auto, Bahn und Mitfahrzentralen und müssen unseren Kunden daher immer den besten Service zu einem fairen Preis bieten“, sagt die Sprecherin. Flixbus werde am bisherigen Preissystem festhalten.

zur Startseite