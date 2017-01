Auf und ab in der Kö-Passage Drei Läden sind neu belebt, zwei alte Mieter verloren. Nun aber kommt Bewegung in den Verkauf der Einkaufsmeile.

Mit ihrem Mix aus Läden, Praxen und Büros sowie einem insgesamt breiten Sortiment zieht die Kö-Passage vor allem viele Königshufener an. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Wenn Thomas Heid für die Königshufener Kö-Passage zwei Wünsche frei hätte, wären das ein Drogerie- und ein Getränkemarkt. „Dann bekämen die Kunden hier alles, was sie für den täglichen Bedarf brauchen“, sagt der Centermanager. Wiederholt hat er seine leer stehenden Läden gezielt in diesen beiden Branchen angeboten – bisher jedoch ohne Erfolg.

Alles in allem aber will er nicht klagen: „2016 war ein gutes Jahr für die Kö-Passage.“ Immerhin drei leer stehende Läden im Parterre konnte er vermieten. Ein Casino namens „MeinCasino“ öffnete im Frühling, später bezog das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zwei räumlich völlig getrennte Läden und eröffnete darin eine Sozialstation und eine Ergotherapie. Beides war vorher im Klinikum untergebracht, erklärt Alexander Peter vom DRK: „Allerdings war beides zu klein geworden, der Bedarf steigt ja.“

Für die Kö-Passage entschied sich das DRK aus mehreren Gründen: Die Verwaltung und die Kreisgeschäftsstelle sitzen bereits hier, das Pflegeheim und das altersgerechte Wohnen sind auch in unmittelbarer Nähe, und die meisten Kunden wohnen in Königshufen und haben nun kürzere Wege. „Außerdem gibt es hier einen barrierefreien Zugang und genug Parkplätze für Mitarbeiter und Kunden“, so Peter. Nach dem Umzug ist das DRK sehr zufrieden.

Heid ist es auch, allerdings musste er auf der anderen Seite den Weggang zweier Mieter verkraften. Der Getränkemarkt Nuck musste schließen, weil der Umsatz rückläufig war, und zum Jahresende hat sich nach zwei Jahren auch das Menü-Stübl wieder verabschiedet: „Denen war der Laden zu groß, sie haben im Gewerbecenter am Klinikum etwas Kleineres gefunden.“ Am Gerücht, dass auch Tedi wegzieht, sei hingegen nichts dran, sagt Heid: „Tedi hat seinen Mietvertrag vor Kurzem für die nächsten Jahre verlängert.“ Erhalten geblieben ist auch der Obst- und Gemüseladen: Michael Kießlich hat ihn von seinen Eltern übernommen: „Mein Vater ist in Rente gegangen, meine Mutter arbeitet noch als Verkäuferin mit.“ Veränderungen für die Kunden plant der Junior nicht.

Insgesamt stehen jetzt im Parterre fünf von rund 30 Läden leer. „Für einen davon bin ich in sehr konkreten Gesprächen mit einem Interessenten“, sagt Heid. Zur Branche will er noch nicht viel verraten, nur eines: „Der Interessent plant ein Kundenbüro.“ Heid rechnet mit einem Vertragsabschluss – und einem Einzug des Mieters bis spätestens März. Für die anderen vier Läden gibt es immer mal Anfragen, derzeit ist aber nichts konkret. Im Obergeschoss steht nur ein Büro leer, aber darüber macht sich der Centermanager keine Sorgen: „Das ist sicher schon bald wieder vermietet.“

Inzwischen kommt auch Bewegung in den schon länger geplanten Verkauf der Kö-Passage. Der Eigentümer ist seit 1993 unverändert: Eine Grundbesitz GmbH mit Firmensitz in Deutschland. Der Eigentümer sei aber mittlerweile in der Schweiz, erklärt Heid: „Er will sich komplett aus Görlitz zurückziehen.“ Die Kö-Passage sei hier seine einzige Immobilie. Knapp drei Millionen Euro will er dafür haben. Laut Heid gab es schon viele Interessenten – Fonds und Objektgesellschaften, aber regionale Kaufwillige ebenfalls. „Auch aktuell sind wir in konkreten Gesprächen“, erklärt Heid. Bei einem solchen Objekt ziehen sich Verhandlungen jedoch in der Regel hin. „Ich bin aber zuversichtlich, dass die Kö-Passage noch in diesem Jahr verkauft wird“, sagt er. Für die Kunden wird sich bei einem Verkauf wahrscheinlich nicht viel ändern: „Die Kö-Passage bleibt ein Einkaufszentrum.“ Das hätten die Kaufinteressenten bestätigt. Heid hofft sogar, auch künftig hier aktiv bleiben zu können.

„Seit wir das Center-Management im Jahr 2012 übernommen haben, ist der Vermietungsstand um 25 Prozent gestiegen, im Obergeschoss sogar von 46 auf derzeit 96 Prozent“, sagt er. Damit es so weitergeht, plant er auch dieses Jahr wieder kleinere Modernisierungen, etwa bei den Fußböden in den Treppenhäusern oder mit neuen Farbanstrichen. Andererseits ärgert er sich über die Zunahme von Vandalismus in den vergangenen Monaten. Früher sei das mal ein großes Problem gewesen, in jüngerer Zeit aber eigentlich nur noch selten. „Jetzt steigt es plötzlich wieder“, bestätigt er. Einmal seien nachts Scheiben eingeworfen, aber der Täter sofort gefasst worden. Hinzu kamen aber auch mehrere Graffiti-Schäden, bei denen die Täter nicht ermittelt wurden. „Wir erstatten trotzdem jedes Mal Anzeige“, sagt er. Anschließend werden die Schmierereien sofort beseitigt.

