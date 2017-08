Auf und ab bei Elternbeiträgen Einige Eltern müssen bald mehr zahlen – andere weniger.

Eltern, deren Kinder die Krippe oder den Hort in Strehla besuchen, müssen sich auf steigende Elternbeiträge einstellen.

Für die Krippe hat die Stadt jetzt beschlossen, den Maximal-Umlagesatz in Höhe von 23 Prozent der Sachkosten von den Eltern zu verlangen. Bisher waren es 21,5 Prozent. In Strehla entspricht das bei einer Neunstundenbetreuung einem monatlichen Elternbeitrag von 176,98 Euro fürs erste Kind – eine Steigerung um 2,38 Euro. Damit liege die Einrichtung im kreisweiten Vergleich eher im unteren Bereich, so das Rathaus.

Teurer wird auch die Hortbetreuung. Hier legt die Stadt bereits 30 Prozent und damit den Maximalsatz auf die Eltern um. Da im letzten Jahr die Sachkosten im Hort durch Posten wie Heizung und Versicherung höher gelegen hätten, steige der Elternbeitrag für eine Sechsstundenbetreuung fürs erste Kind auf um 2,03 Euro auf 69,23 Euro monatlich.

Preiswerter wird es hingegen für Kita-Kinder: Hier werden ebenfalls 30 Prozent umgelegt. Für eine Neunstundenbetreuung müssen demnächst noch 112,34 Euro gezahlt werden – 1,60 Euro weniger als bisher. Die Senkung komme durch gesunkene Personalkosten zustande, so die Stadt.

Alle Änderungen treten ab 1. Januar 2018 in Kraft. (SZ/ewe)

