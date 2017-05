Auf Umwegen zum kleinen August Das Mittelsächsische Theater startet in die Sommerspielzeit, ohne Pause. Sorge bereitet nicht nur eine Baustelle.

Ralph Sählbrandt (Mitte) in der Rolle des kleinen August. Das Stück hat am 3. Juni Premiere auf der Seebühne. © André Braun

Bei drückender Hitze haben die Darsteller der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie GmbH am Dienstag die Sommerspielzeit auf der Seebühne Kriebstein eröffnet. Nur der kurze Aufenthalt in der prallen Sonne lässt erahnen, welche Bedingungen während einer Aufführung an der Bühne an der Talsperre herrschen. Schmelzende Schminke in den Containern, in denen sich die Darsteller zurechtmachen, ist da keine Seltenheit.

An den Bedingungen für das Ensemble des Theaters und der Philharmonie wie für die Zuschauer wird sich auch in dieser Spielzeit nichts ändern. Das bestätigt am Dienstag Ralf Schreiber, der Vorsitzende des Zweckverbandes Kriebstein-Talsperre. Aber: Es ist Besserung in Sicht. Die Gespräche, unter anderem mit der Landesdirektion Sachsen, laufen. „An den Toiletten an der Seebühne muss etwas gemacht werden. Dort haben wir die Zusage, dass das förderfähig ist“, verkündet Schreiber, zugleich Oberbürgermeister der Stadt Mittweida. Für die Errichtung einer Umkleide sowie eines Sonnensegels an der Bühne steht die Entscheidung noch aus. Gespräche dazu gibt es noch einmal im Juni. Fließt Fördergeld, könnten zumindest die Toiletten im kommenden Jahr saniert werden.

Allein stemmen kann der Zweckverband diese Investition mit Eigenmitteln nicht, sagt Geschäftsführer Thomas Caro. Noch in 2017 sollte, vor Beginn der Saison, die Nebenbühne hergerichtet werden. Geplant ist, diese zu verfüllen und mit einem Steckgeländer einzuzäunen. „Aber die Baufirmen sind satt mit Aufträgen“, schildert Caro das Problem. Während der Saison werde nicht gebaut.

Die Bemühungen zeigen jedoch: Das Theater will auch zukünftig an der Seebühne festhalten. „Wir werden nach und nach die Modernisierung erreichen“, sagt Dr. Hans Peter Ickrath, Geschäftsführer des Theaters. Auf die Bühne kommt in diesem Jahr ein umfangreiches Programm zur Aufführung. Gespielt werden drei Stücke mit insgesamt 23 Aufführungen. Auf Wunsch des Publikums zeigt das Theater noch einmal das Musical „Hello, Dolly“ von Jerry Hermann, das 2016 als einziges Stück in Kriebstein zu sehen war. Die 17 Vorstellungen bescherten der Seebühne einen Besucheransturm von fast 11 000 Zuschauern. Erneut gezeigt wird zudem die Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller. Diese lief bereits vor zwei Jahren in Kriebstein und war sehr gut nachgefragt, wie Christoph Nieder, Pressedramaturg am Theater, deutlich macht. Nach dem Sommer verschwinden die beiden Aufführungen aus dem Spielplan des Theaters.

Neu ist das Stück „Der kleine August“ für Kinder ab fünf Jahre. Mit dem Zirkusmärchen von Pavel Kohout ist das Theater noch näher dran am Publikum, Kinder und Eltern werden mit eingebunden. Das Bühnenbild, ein Zirkuszelt, steht vor den Kulissen der anderen Aufführungen. „Die Besonderheit des Stückes ist das Plädoyer für die kindliche Seele, die Unschuld, die Arglosigkeit, die Naivität“, so Schauspieldirektorin Annett Wöhlert. Für 2018 bereitet das Ensemble das Stück „Eine Nacht in Venedig“, eine Operette von Johann Strauss, vor.

Es ist das erste Mal, dass das Theater keine achtwöchige Sommerpause einlegt. Schauspiel und Musiktheater wechseln sich ab, sodass es für die Zuschauer keine spielfreie Zeit gibt. Aufführungen sind zudem in Frankenberg sowie in Freiberg geplant. Beim Konzert zum Bergstadtfest, das in diesem Jahr erstmal unter freiem Himmel und nicht in der Nicolaikirche stattfindet, bekommt die Mittelsächsische Philharmonie sogar Unterstützung von Dieter „Maschine“ Birr von den Puhdys.

Thomas Caro freut sich über das Engagement des Theaters auf der Seebühne. Auch der Zweckverband habe sich wieder mehr Stücke sowie ein Stück für Kinder gewünscht. Dem ist das Theater nachgekommen. Trotzdem hat Caro Bedenken. Schließlich blockieren die Container der Schauspieler jedes Jahr den Hof an der Talsperre. Der Platz wird aber benötigt, um einen barrierefreien Zugang zu den vier ebenerdig zu erreichenden Schiffen zu ermöglichen. „Es ist immer ein Spagat zwischen der Hauptsaison hier und dem Theater. Aber ich hoffe, wir bekommen das auf die Reihe“, so Caro.

Nachgebessert werden soll die Umleitungsbeschilderung. Aufgrund des Baus der Kriebsteiner Straße ist die Seebühne derzeit nur aus Richtung Mittweida, nicht aus Richtung Waldheim zu erreichen. Geschäftsführer Ickrath wünscht sich eine konkrete Ausschilderung der Seebühne. „Wir werden das Konzept noch einmal durchgehen. Es soll so sein, dass die Besucher die Talsperre auch finden“, erklärt Landrat Matthias Damm (CDU). Ralf-Peter Schulze, Intendant und Künstlerischer Leiter Musiktheater, sagt, dass das von existenzielle Bedeutung für das Theater sei. Das müsse sich gegen immer mehr Freilichtbühnen bei den Zuschauern durchsetzen. „Nur gute Erreichbarkeit und Qualität locken diese an“, so Schulze. „Es wäre dramatisch, wenn die Zuschauer nicht herfinden würden.“

