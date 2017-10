Auf Umwegen nach Gottleuba Endlich wird die Straße zwischen den beiden Kurorten gebaut. Die Bauabschnitte und die Umleitung haben es aber in sich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wer es bis hierher geschafft hat, ist auf dem richtigen Weg: aus Richtung Berggießhübel geht es erst über den Augustusberg bis zum Dorfplatz Hellendorf und dann ein Stück wieder zurück. © Andreas Weihs Wer es bis hierher geschafft hat, ist auf dem richtigen Weg: aus Richtung Berggießhübel geht es erst über den Augustusberg bis zum Dorfplatz Hellendorf und dann ein Stück wieder zurück.



Dass nun gebaut wird, ist die gute Nachricht. In der letzten Septemberwoche wurde mit der Erneuerung der Straße zwischen Bad Gottleuba und Berggießhübel begonnen. Bisher ist auf dem rund 2,4 Kilometer langen Abschnitt alles im Zeitplan. Am Mittwoch soll im ersten Bereich bereits der Asphaltbinder aufgebracht werden. Am 7. November sollen Kraftfahrer wieder freie Fahrt zwischen den Kurorten haben. Doch bis dahin ist Geduld vonnöten.

Wer sich auskennt, fährt von Berggießhübel kommend hinter dem Augustusberg über die Kurvenstraße nach Gottleuba. In diesem Bereich sollen nun noch zwei Schilder aufgestellt werden, die deutlich machen, dass die offizielle Umleitung noch weiter geht. Bis zum Hellendorfer Dorfplatz nämlich. Wer sich dort durch die zahlreichen Schilder arbeitet, sie richtig interpretiert und sich nicht wundert, fährt dann ein Stück die Straße wieder zurück, bis er links nach Gottleuba abbiegt. Aus Richtung Berggießhübel ist an diesem Abzweig das Abbiegen nach rechts verboten, da es sich um eine sehr spitze Kurve handelt. Wer den Schilder-Parcours am Dorfplatz falsch versteht, landet in Oelsen.

Ein Auswärtiger ist fünfmal um Gottleuba gefahren, ohne in die Stadt zu kommen, und hat sich im Rathaus beschwert. Die Stadt aber ist gar nicht der Bauherr, sondern das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Doch auch die Stadt hat ihre Sorgen. So wird, statt wie zunächst vereinbart in fünf Bauabschnitten, nur in drei gearbeitet. Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) wollte im Interesse der Anwohner mehrere kleinere Abschnitte, was aus technologischen Gründen abgelehnt wurde. Laut Landesamt sei nie von fünf die Rede gewesen. Zudem verlängere sich bei mehr Bauabschnitten auch die Bauzeit. Die Stadt hat sich darauf eingestellt. Auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, deren Gerätehaus sich auf der Pirnaer Straße und damit im derzeit gesperrten Abschnitt befindet, wurde aufrechterhalten. Im Bereich Marktzufahrt und Klinik wird die Straße während der Arbeiten nur halbseitig gesperrt, sonst funktioniert nämlich die Umleitung über den Markt Gottleuba nicht. Dort steht übrigens auch eine Ampel.

Die Klinik ist die wohl am meisten betroffene Einrichtung. „Wir bekommen von den Patienten leider nur wenig positive Rückmeldungen zur Baumaßnahme“, sagt Lars Wunder, der kaufmännische Leiter. Vor allem beschweren sie sich über die schlechte Ausschilderung der Umleitung. Dazu gehört auch ein fehlender Hinweis auf die freie Zufahrt bis zum Sportplatz, dem provisorischen Parkplatz. Die Klinik weist Patienten und Dienstleister zwar auf die Einschränkungen hin, ist dabei aber auf die Informationen des Bauherrn angewiesen. „Dass es für unsere Klinik noch so läuft, wie es läuft, haben wir auch der schnellen und effektiven Hilfe des Bürgermeisters zu verdanken“, sagt Wunder.

Dem Landesamt indes sind keine Probleme bekannt. Die Ausschilderung sei zweckmäßig und angemessen, heißt es. Für weitere Änderungen als die zwei zusätzlichen Schilder sieht man nach der Bauberatung am Montag keinen Bedarf. Bisher gäbe es viel Verständnis und Akzeptanz für die Arbeiten und Behinderungen.

Das zweite geplante Vorhaben für den Kurort in diesem Jahr wird wohl nun erst nächstes Jahr realisiert. Es handelt sich um die Straße zwischen Zwiesel und der Kreuzung Bahratalstraße. Auch hier ist geplant, für die Arbeiten die Straße voll zu sperren.

zur Startseite