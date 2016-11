Auf Umwegen nach Bautzen Am neuen Kreisverkehr aus Richtung Bischofswerda beginnt ein neuer Bauabschnitt. Umleitung für mehrere Tage.

Die Baustelle am Schliebenkreisel in Bautzen sorgt weiter für Behinderungen. © Uwe Soeder

Umdenken müssen ab Montag Autofahrer, die über die S 111 aus Richtung Bischofswerda nach Bautzen wollen. Die Dresdener Straße ist zwischen der Einmündung Dr.-Rohr-Straße bis zum neu entstehenden Kreisverkehr an der Schliebenstraße dicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, dauert die Vollsperrung bis zum 6. Dezember. In dieser Zeit wird dieser Abschnitt unter anderem gefräst, asphaltiert und es werden die Straßenborde gerichtet.

Der Verkehr wird in beiden Richtungen über einen großen Bogen ab dem Kreisverkehr in Stiebitz von den Dresdener Straße über die Spange 96a, die Hoyerswerdaer Straße und die Schliebenstraße umgeleitet. Wo die Schliebenstraße in den künftigen Kreisverkehr mündet, regeln Ampeln den Verkehrsfluss in beiden Richtungen an der Baustelle und der halbseitig gesperrten Clara-Zetkin-Straße vorbei. Die Baustellenampel an der Dresdner Straße wird vorübergehend außer Betrieb genommen.

Busse werden die Haltestellen „Wilhelm-Fiebiger-Straße“ und „Umspannwerk“ nicht bedienen. Anstelle des Haltepunkts „Fiebiger Straße“ ist die Haltestelle „Fiedlerstraße“ auf der Schliebenstraße zu nutzen. Anstelle des Halts „Umspannwerk“ wird stadteinwärts eine Ersatzhaltestelle kurz vor dem Stiebitzer Kreisverkehr an der Dresdener Straße eingerichtet. In der Gegenrichtung wird erst wieder die Haltestelle „Stiebitz Gasthof“ bedient.

Am Mittwoch, 7. Dezember, wird der Schliebenkreisel für einen Tag provisorisch freigegeben. Denn an dem Tag finden Wartungsarbeiten im Tunnel der B 96 statt, der voll gesperrt ist. Vom 8. bis zum 16. Dezember geht alles auf Anfang. An der Baustelle Schliebenkreisel regeln wie gewohnt Ampeln den Verkehr. Danach beginnt die Winterpause. Bis März nächsten Jahres ist der bis dahin entstandene Kreisel ohne Einschränkungen befahrbar. (SZ/ma)

